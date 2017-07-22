По слухам, Samsung решила убрать зарядное устройство из комплекта поставки своих будущих флагманских смартфонов 2021 года. Подобное решение было принято ранее компанией Apple в отношении iPhone 12. После этого многие конкуренты, включая Samsung, высмеяли Apple за чрезмерную экономию. Samsung даже разместила соответствующий пост в Facebook по этому поводу, но позднее он был удален. Теперь, похоже, Samsung наступила на те же грабли и может сама оказаться в ситуации, когда ее будут упрекать в жадности.
Источником слухов стала публикация в бразильском издании Tecnoblog. В нем приводится документ, выданный бразильским регулятором ANATEL сертификат на право эксплуатации (по аналогии с FCC в США). В документе указывается, что Samsung, возможно, собирается сделать то же самое, что и Apple.
Сертификат ANATEL относится к трем моделям смартфонов серии Galaxy S21 с указанием их полной комплектации. Не составляет большого труда понять, что эти модели планируется поставлять без зарядного устройства и наушников.
В документе указывается, что «мобильный телефон не будет продаваться с блоком питания», хотя при этом содержится уточнение, что устройства были протестированы с двумя зарядными устройствами Samsung (модели EP-TA800 и EP-TA800B).
В том же сертификате сообщается, что наушники также не войдут в комплект поставки телефонов, но для тестирования были предоставлены три модели наушников (GH59-15106A, GH59-15107A и GH59-15403A).
Эксперты уже высказались по этому поводу. Они указывают на то, что бразильские потребители все-таки имеют большие шансы получить и наушники, и зарядное устройство, ссылаясь на активное участие бразильского сообщества потребителей, которое уже оказало серьезное давление на Apple и заставило американскую компанию добавить зарядное устройство в комплект iPhone 12, предназначенный для продажи в Бразилии. Ожидается, что аналогичное давление будет оказано и на Samsung. Согласно принятым правилам, потребители в Бразилии, купившие iPhone 12 и не обнаружившие в коробке наушников и зарядного устройства, имеют полное право обратиться к Apple с запросом о дополнении комплекта, и Apple обязана дополнить его бесплатно.
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