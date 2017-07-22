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Bloomberg узнал секретные планы Apple по разработке процессоров на 2021-2022 годы

08 декабря 2020, 11:34




Bloomberg сообщил о секретных планах Apple по выпуску процессоров следующего поколения на период 2021-2022 гг. Собранная информация была получена от ряда информаторов, которые, как утверждает Bloomberg, хорошо знакомы с планами компании. В то же время Bloomberg отказался назвать их имена, сославшись на секретность.

Согласно полученным данным, Apple ведет активную разработку нового чипа, который получит до 16 высокопроизводительных процессорных ядер. Дорожная карта предусматривает последовательный рост на базе этой модели, который будет сопровождаться выпуском «промежуточных» процессоров сначала с 8, а затем с 12 ядрами.

По данным Bloomberg, в разработке Apple также находится 32-ядерный процессор. Он должен прийти на смену 28-ядерных настольных чипов класса High End, которыми сейчас комплектуются компьютеры Mac Pro, оснащаемые процессорами Intel.

Bloomberg узнал секретные планы Apple по разработке процессоров на 2021-2022 годы


Пока нет ясности относительно оснащения чипов ядрами малой мощности. Исходя из этой информации, Bloomberg делает вывод, что как Apple, так и Intel в ближайшие годы будут крайне заинтересованы в разработке гибридных процессоров и готовы активно вкладывать в это направление свои средства. Отмечается, что Intel уже пошла по этому пути: в настоящее время в ее разработке находится следующее поколения гибридных процессоров Alder Lake.

В материалах Bloomberg также раскрыты планы Apple по разработке высокопроизводительных графических процессоров. Отмечается, что в настоящее время Apple пользуется дискретными графическими решениями AMD - ее графические дискретные процессоры устанавливаются в ноутбуках и рабочих станциях Apple. В частности, упоминается 16-дюймовый ноутбук Macbook Pro на базе графического процессора Navi 12, который был выпущен в этом году.

При этом Bloomberg отмечает, что существуют веские аргументы в пользу предположения, что Apple скоро намерена заменить эти решения на собственные разработки. По имеющимся данным, Apple ведет разработку 16- и 32-ядерных графических ускорителей.

Отмечается, что чип M1 уже был оснащен 8- и 7-ядерной графикой. Теперь ожидается выпуск высокопроизводительных мобильных и настольных решений среднего класса.

Bloomberg не забыл также упомянуть о слухах вокруг разработки Apple 64- и 128-ядерных графических процессоров для своих высокопроизводительных настольных рабочих станций iMac Pro и Mac Pro. Согласно полученной информации, эти модели должны быть «в несколько раз быстрее», чем существующие графические модули AMD Radeon Pro нынешнего поколения.

Выпуск всех названных чипов запланирован на период 2021-2022 гг.

Bloomberg узнал секретные планы Apple по разработке процессоров на 2021-2022 годы




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