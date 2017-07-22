Заразить смартфон можно не только через адаптер питания, но и с обыкновенного внешнего аккумулятора (пауэрбанка). Такое предупреждение распространило через сеть WeChat государственное агентство - Китайское бюро кибербезопасности Министерства общественной безопасности Китая.
Тема взлома смартфона и установка в его программной оболочке вредоносного ПО стала активно обсуждаться с 2013 года. Тогда на конференции Black Hat USA 2013 были объявлены результаты исследования, проведенного в Технологическом институте штата Джорджия. Исследователям удалось доказать, что вредоносное ПО в можно загрузить в смартфон через модернизированный адаптер питания. Теперь область возможных угроз расширена: заразиться можно также и через внешний аккумулятор (пауэрбанк).
Как сообщает через WeChat Китайское бюро кибербезопасности, пользователям телефонов следует остерегаться использования незнакомых пауэрбанков. Общедоступные мобильные модули питания могут содержать имплантаты, играющие роль вредоносного «троянского коня». С их помощью хакеры могут осуществлять кражу личной информации с телефона пользователя после подключения.
По мнению экспертов по безопасности, распространение таких модернизированных пауэрбанков преследует две враждебные цели. Первая - это кража информации с мобильного телефона (фотографии, видео, список друзей, текстовые сообщения) с целью последующего вторжения в личную жизнь пользователя и шантажа или для других целей. Вторая цель - это внедрение вредоносных программ, например, «троянских коней», которые позволяют красть данные с мобильного телефона пользователя в течение длительного времени. Этот способ может также использоваться для загрузки рекламы или для принудительного использования чужого мобильного телефона для выполнения сторонних вредоносных действий.
Китайские эксперты по безопасности не советуют пользоваться общедоступными аккумуляторами для зарядки смартфонов. В случае, если избежать такой необходимости не удается, они советуют выбирать только публично доступные услуги от крупных поставщиков. Они также не рекомендуют включать на Android-смартфонах «Режим разработчика», так как он более уязвим для подобного рода атак.
Кроме того, сообщает агентство, пользователям следует обращать внимание на сообщения, которые выдает телефон при подключении пауэрбанков и других устройств сторонних производителей. Если на мобильном телефоне появляются запросы, такие как «Доверяйте этому устройству», то следует соблюдать особую бдительность и помнить, что после подтверждения, стороннее устройство получает право управлять мобильным телефоном.
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