РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

«Яндекс» и Mail.ru Group возглавили рейтинг обязательного ПО для мобильных устройств в России

08 декабря 2020, 14:43




Министерство цифрового развития подготовило список из 29 приложений, которые подлежат предустановке на все смартфоны, продающиеся в России после 1 апреля 2021 года. Список является предварительным и неполным. В нем нет приложений онлайн-кинотеатров, а также социально значимых приложений, которые будут отобраны на последующих этапах согласования.

Как сообщает "Ъ", ссылаясь на анонимный источник, знакомый с содержанием документа, в перечне представлены 29 приложений, получивших статус «отечественный софт», в 12 категориях, помимо платежной системы «Мир» и приложения госуслуг. В шести из них лидируют продукты Mail.ru Group, включая соцсеть «ВКонтакте» и голосовой помощник «Маруся», в четырех - продукты «Яндекса». В список вошли также антивирус «Лаборатории Касперского» и пакет «МойОфис».

ss_0000


По оценкам экспертов, высказавшихся в отношении подготовленного рейтинга, предложенный список отражает, в первую очередь, желание чиновников поддержать определенные холдинги. Реальная популярность некоторых продуктов не учитывалась. Например, это видно на примере включения устаревшего мессенджера ICQ взамен значительно более популярного Telegram.

Согласно действующей версии закона, требования по предустановке будут обязательны для всех продающихся в России смартфонов, планшетов, компьютеров и Smart TV, которые были произведены после 1 января 2021 года. Но Минцифры уже готовит перенос сроков вступления закона в силу на 1 апреля 2021 года, потому что очевидно, что до указанного срока список не поступит в распоряжение производителей, которым еще необходимо время на переустановку ПО и обновления склада у ритейлеров.

Как сообщили в Минцифры, рейтинг формировался на основании заявок правообладателей, в которых указывалось число пользователей сервиса за прошедший год. Продукты «Яндекса» оказались в числе лидеров в категории браузеров, поисковых систем, картографических сервисов и облачного хранения данных. Приложения Mail.ru Group представлены в рейтинге программой для электронной почты, мессенджером ICQ, голосовым помощником «Маруся», новостным агрегатором, стриминговым сервисом OK Live и социальными сетями «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Помимо указанных продуктов в рейтинг вошли приложение газеты «Ведомости». В списке не отражены также сервисы для доступа к социально значимым сайтам по программе «Доступный интернет», перечень которых утвержден Минцифры. Они будут отбираться в отдельном порядке.

Список устанавливаемых приложений будет носить явно рекомендательный характер для пользователей, которые в дальнейшем смогут сами выбрать, каким приложением им лучше пользоваться в той или иной категории.

Лоббируя это решение, правительство намерено повысить популярность отечественного софта. В то же время у всех знакомых с ситуацией на рынке ПО еще свежа в памяти ситуация с популярностью браузера Microsoft IE и почтовым клиентом Outlook, которые устанавливались в обязательном порядке при любой установке Windows. Несмотря на это уже через несколько лет, популярность этих приложений сильно упала, и сейчас ими пользуются крайне редко.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

Читайте также:

  • UL Benchmarks выпустил тесты для профессиональной оценки качества поддержки графики/видео и ИИ
  • Хакер продает через российскую сеть реквизиты доступа к почте руководителей крупных компаний мира
  • Ранняя сборка Docker заработала на Mac-компьютерах под Apple Silicon
  • Патент Microsoft Meeting Score поможет повысить эффективность проводимых онлайн-встреч
  • Windows 10X будет запускать приложения для Android наравне с Win32

    • следующая новость
    Идею прозрачного корпуса для компьютера придумали в Apple еще в 1990 году

    предыдущая новость
    Китайский регулятор предупреждает о возможном заражении смартфона через пауэрбанк

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Обзор и тестирование блока питания Cooler Master V1000 Platinum Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка
    Лучшая оперативная память Обзор и тестирование блока питания Cooler Master V1000 Platinum Лучшая видеокарта для игр Главные новости за неделю Лучшие игровые ноутбуки
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    9 декабря, 2020

    Нано-ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Nano с процессором Core 11-го поколения весит всего 907 г

    8 декабря, 2020

    Cлужба Apollo Go Robo (Baidu) начала испытания роботакси в Пекине

    Нейробиологи раскрыли влияние видеоигр на развитие человеческих эмоций

    Microsoft создала облако Azure Government Top Secret для работы с сов.секретными документами

    ASRock Rack представила самую необычную на рынке видеокарту M.2_VGA

    ASUS представила кастомную геймерскую видеокарту TUF Gaming RX 6900 XT

    Идею прозрачного корпуса для компьютера придумали в Apple еще в 1990 году

    «Яндекс» и Mail.ru Group возглавили рейтинг обязательного ПО для мобильных устройств в России

    Китайский регулятор предупреждает о возможном заражении смартфона через пауэрбанк

    Bloomberg узнал секретные планы Apple по разработке процессоров на 2021-2022 годы

    Флагманы Samsung Galaxy S21 «потеряют» зарядное устройство и наушники

    Chuwi выпускает ультрабук Larkbook весом всего 1 кг

    7 декабря, 2020

    Касперский собирается выпустить "русский" смартфон, который невозможно "хакнуть"

    Раскрыты детальные характеристики нового графического процессора AMD Navi 23

    Начались продажи интернет-центра Alcatel LINKHUB HH42CV для офиса, дома и магазина

    Китай создал собственный литографический сканер для полупроводниковой DUV-печати

    Ученые из Бразилии и Франции разработали новый тип геля для 3D-печати продуктов питания

    OPPO получила патент на конструкцию складывающегося смартфона

    Складной смартфон Galaxy Z Fold Lite будет выпущен в 1 квартале 2021 года

    Samsung ведет разработку сенсора изображений с разрешением 600 Мп

    ССЫЛКИ