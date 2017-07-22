Министерство цифрового развития подготовило список из 29 приложений, которые подлежат предустановке на все смартфоны, продающиеся в России после 1 апреля 2021 года. Список является предварительным и неполным. В нем нет приложений онлайн-кинотеатров, а также социально значимых приложений, которые будут отобраны на последующих этапах согласования.
Как сообщает "Ъ", ссылаясь на анонимный источник, знакомый с содержанием документа, в перечне представлены 29 приложений, получивших статус «отечественный софт», в 12 категориях, помимо платежной системы «Мир» и приложения госуслуг. В шести из них лидируют продукты Mail.ru Group, включая соцсеть «ВКонтакте» и голосовой помощник «Маруся», в четырех - продукты «Яндекса». В список вошли также антивирус «Лаборатории Касперского» и пакет «МойОфис».
По оценкам экспертов, высказавшихся в отношении подготовленного рейтинга, предложенный список отражает, в первую очередь, желание чиновников поддержать определенные холдинги. Реальная популярность некоторых продуктов не учитывалась. Например, это видно на примере включения устаревшего мессенджера ICQ взамен значительно более популярного Telegram.
Согласно действующей версии закона, требования по предустановке будут обязательны для всех продающихся в России смартфонов, планшетов, компьютеров и Smart TV, которые были произведены после 1 января 2021 года. Но Минцифры уже готовит перенос сроков вступления закона в силу на 1 апреля 2021 года, потому что очевидно, что до указанного срока список не поступит в распоряжение производителей, которым еще необходимо время на переустановку ПО и обновления склада у ритейлеров.
Как сообщили в Минцифры, рейтинг формировался на основании заявок правообладателей, в которых указывалось число пользователей сервиса за прошедший год. Продукты «Яндекса» оказались в числе лидеров в категории браузеров, поисковых систем, картографических сервисов и облачного хранения данных. Приложения Mail.ru Group представлены в рейтинге программой для электронной почты, мессенджером ICQ, голосовым помощником «Маруся», новостным агрегатором, стриминговым сервисом OK Live и социальными сетями «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Помимо указанных продуктов в рейтинг вошли приложение газеты «Ведомости». В списке не отражены также сервисы для доступа к социально значимым сайтам по программе «Доступный интернет», перечень которых утвержден Минцифры. Они будут отбираться в отдельном порядке.
Список устанавливаемых приложений будет носить явно рекомендательный характер для пользователей, которые в дальнейшем смогут сами выбрать, каким приложением им лучше пользоваться в той или иной категории.
Лоббируя это решение, правительство намерено повысить популярность отечественного софта. В то же время у всех знакомых с ситуацией на рынке ПО еще свежа в памяти ситуация с популярностью браузера Microsoft IE и почтовым клиентом Outlook, которые устанавливались в обязательном порядке при любой установке Windows. Несмотря на это уже через несколько лет, популярность этих приложений сильно упала, и сейчас ими пользуются крайне редко.
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