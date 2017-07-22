РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Идею прозрачного корпуса для компьютера придумали в Apple еще в 1990 году

08 декабря 2020, 15:47




Apple экспериментировала с дизайном прозрачного корпуса еще при разработке настольного компьютера Macintosh первого поколения в 1990 году. Доказательством этого факта стало появление в Twitter прототипа раннего компьютера Apple Macintosh Classic, на котором ясно запечатлен приоритет Apple в выборе прозрачного дизайна.

На снимке видно, что это старинный компьютер Macintosh Classic, который разместился в необычном корпусе. Он полностью прозрачен, хотя и изготовлен из прозрачной пластмассы с матовым оттенком.

Идею прозрачного корпуса для компьютера придумали в Apple еще в 1990 году


Изображения передового дизайна Macintosh Classic были опубликованы пользователем «@DongleBookPro» в Twitter.



На фотографиях «прототипа Macintosh Classic» видно, что компьютер заключен в прозрачный пластиковый корпус. Это позволяет хорошо рассмотреть внутреннюю структуру компьютера. В верхней части располагается большой блок ЭЛТ, который занимает достаточно много места. Электронные компоненты размещены внизу корпуса.

Благодаря прозрачной оболочке, можно разглядеть различные надписи, которые имеются внутри корпуса. Например, можно разглядеть надпись "Made in Singapore" («Сделано в Сингапуре»). На тыльной стороне расположена большая наклейка, которая указывает, что «устройство предназначено только для разработки», и что оно «не продается в США».

Эта конструкция не пошла в серию, разработчики выбрали другой дизайн, который потом был назван «классическим»: светло-бежевый корпус без каких-либо признаков прозрачности.

Идею прозрачного корпуса для компьютера придумали в Apple еще в 1990 году


Интерес к теме прозрачного дизайна возник в последние годы среди OEM-производителей смартфонов. Сейчас нарастает мода на выбор именно прозрачного корпуса, причем выпущенные модели завоевывают большую популярность.

В качестве примера часто приводят смартфон Xiaomi Mi 8 Explorer, выпущенную в 2018 году. Считается, что он стал первой моделью с таким оригинальным, прозрачным дизайном. Следом за ним, используя тот же самый «прозрачный» принцип, появился смартфон Lenovo Legion Pro, выпущенный в прошлом месяце.

Идею прозрачного корпуса для компьютера придумали в Apple еще в 1990 году

Смартфон Xiaomi Mi 8 Explorer


Считается, что прозрачный дизайн носит не только эстетический характер, но и полезен на практике. Он помогает оценить эффективность работы системы отвода тепла во время разработки, когда путем вдувания дыма внутрь корпуса и наблюдения за ее распространением можно оценить эффективность работы системы теплораспределения.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тестирование игрового компьютера FragMachine. Компания 3Logic в основном известна как крупный дистрибьютор компьютерных комплектующих. Но в ассортименте компании присутствовали и готовые системы - как сторонних сборщиков, так и собственные. Сегодня мы познакомимся с системой FragMachine от 3Logic - новой серии готовых систем, которая должна стать вершиной линейки геймерских ПК этой компании. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тестирование игрового компьютера FragMachine".

Читайте также:

  • Открытый онлайн-аукцион раритетного компьютера Apple 1 с подписью Стива Возняка начнется 10 декабря
  • Lenovo представила компактные настольные ПК M75q-2 второго поколения серии ThinkCentre Tiny
  • Huawei выпустила настольный ПК MateStation B515 на базе ARM-процессора Kirin
  • Игровой ПК Corsair Vengeance a7200 A-series оснащен новейшим оборудованием
  • Xiaomi представила настольный ПК с футуристичным дизайном

    • следующая новость
    ASUS представила кастомную геймерскую видеокарту TUF Gaming RX 6900 XT

    предыдущая новость
    «Яндекс» и Mail.ru Group возглавили рейтинг обязательного ПО для мобильных устройств в России

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Обзор и тестирование блока питания Cooler Master V1000 Platinum Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка
    Лучшая оперативная память Обзор и тестирование блока питания Cooler Master V1000 Platinum Лучшая видеокарта для игр Главные новости за неделю Лучшие игровые ноутбуки
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    9 декабря, 2020

    Нано-ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Nano с процессором Core 11-го поколения весит всего 907 г

    8 декабря, 2020

    Cлужба Apollo Go Robo (Baidu) начала испытания роботакси в Пекине

    Нейробиологи раскрыли влияние видеоигр на развитие человеческих эмоций

    Microsoft создала облако Azure Government Top Secret для работы с сов.секретными документами

    ASRock Rack представила самую необычную на рынке видеокарту M.2_VGA

    ASUS представила кастомную геймерскую видеокарту TUF Gaming RX 6900 XT

    Идею прозрачного корпуса для компьютера придумали в Apple еще в 1990 году

    «Яндекс» и Mail.ru Group возглавили рейтинг обязательного ПО для мобильных устройств в России

    Китайский регулятор предупреждает о возможном заражении смартфона через пауэрбанк

    Bloomberg узнал секретные планы Apple по разработке процессоров на 2021-2022 годы

    Флагманы Samsung Galaxy S21 «потеряют» зарядное устройство и наушники

    Chuwi выпускает ультрабук Larkbook весом всего 1 кг

    7 декабря, 2020

    Касперский собирается выпустить "русский" смартфон, который невозможно "хакнуть"

    Раскрыты детальные характеристики нового графического процессора AMD Navi 23

    Начались продажи интернет-центра Alcatel LINKHUB HH42CV для офиса, дома и магазина

    Китай создал собственный литографический сканер для полупроводниковой DUV-печати

    Ученые из Бразилии и Франции разработали новый тип геля для 3D-печати продуктов питания

    OPPO получила патент на конструкцию складывающегося смартфона

    Складной смартфон Galaxy Z Fold Lite будет выпущен в 1 квартале 2021 года

    Samsung ведет разработку сенсора изображений с разрешением 600 Мп

    ССЫЛКИ