Apple экспериментировала с дизайном прозрачного корпуса еще при разработке настольного компьютера Macintosh первого поколения в 1990 году. Доказательством этого факта стало появление в Twitter прототипа раннего компьютера Apple Macintosh Classic, на котором ясно запечатлен приоритет Apple в выборе прозрачного дизайна.
На снимке видно, что это старинный компьютер Macintosh Classic, который разместился в необычном корпусе. Он полностью прозрачен, хотя и изготовлен из прозрачной пластмассы с матовым оттенком.
Изображения передового дизайна Macintosh Classic были опубликованы пользователем «@DongleBookPro» в Twitter.
На фотографиях «прототипа Macintosh Classic» видно, что компьютер заключен в прозрачный пластиковый корпус. Это позволяет хорошо рассмотреть внутреннюю структуру компьютера. В верхней части располагается большой блок ЭЛТ, который занимает достаточно много места. Электронные компоненты размещены внизу корпуса.
Благодаря прозрачной оболочке, можно разглядеть различные надписи, которые имеются внутри корпуса. Например, можно разглядеть надпись "Made in Singapore" («Сделано в Сингапуре»). На тыльной стороне расположена большая наклейка, которая указывает, что «устройство предназначено только для разработки», и что оно «не продается в США».
Эта конструкция не пошла в серию, разработчики выбрали другой дизайн, который потом был назван «классическим»: светло-бежевый корпус без каких-либо признаков прозрачности.
Интерес к теме прозрачного дизайна возник в последние годы среди OEM-производителей смартфонов. Сейчас нарастает мода на выбор именно прозрачного корпуса, причем выпущенные модели завоевывают большую популярность.
В качестве примера часто приводят смартфон Xiaomi Mi 8 Explorer, выпущенную в 2018 году. Считается, что он стал первой моделью с таким оригинальным, прозрачным дизайном. Следом за ним, используя тот же самый «прозрачный» принцип, появился смартфон Lenovo Legion Pro, выпущенный в прошлом месяце.
Смартфон Xiaomi Mi 8 Explorer
Считается, что прозрачный дизайн носит не только эстетический характер, но и полезен на практике. Он помогает оценить эффективность работы системы отвода тепла во время разработки, когда путем вдувания дыма внутрь корпуса и наблюдения за ее распространением можно оценить эффективность работы системы теплораспределения.