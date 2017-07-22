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ASUS представила кастомную геймерскую видеокарту TUF Gaming RX 6900 XT

08 декабря 2020, 17:40




ASUS представила кастомный геймерский TUF Gaming вариант видеокарты RX 6900 XT, подтвердив слухи, что референсная флагманская модель AMD будет доработана под геймеров с индивидуальным дизайном от AIB-партнера.

Видеокарта сохранила оригинальный дизайн с тремя вентиляторами и кулером, имеет толщину 2,9-слота. При разработке видеокарты TUF Gaming главный приоритет был отдан высокой производительности и надежности в работе. Дизайн карты выбран под «индустриальный» тип: именно за такой вариант отдали свой голос большинство пользователей. Они согласились, что лучше потратить немного больше денег за высокую эффективность работы кулера, чем переплачивать за красивую RGB-подсветку, которая нужна не каждому.

ASUS TUF Gaming RX 6900 XT


В работе кулера предусмотрен «тихий режим», еще называемый «0 дБ». Он предусматривает полное отключение вентиляторов при снижении температуры графического процессора ниже 55 °C. Благодаря этому, кулер сочетает в себе оба свойства: высокая эффективность на разгонных режимах и бесшумная работа на «малых оборотах».

Технические характеристики видеокарты пока не разглашаются.

ASUS TUF Gaming RX 6900 XT


В тоже время можно сделать определенные предположения. Например, акцент на гейминг указывает на то, что тактовые частоты эталонной видеокарты AMD, равные 2250 МГц, будут непременно превышены. Для модели ASUS TUF Gaming OC это означает, что в заводских настройках видеокарты будет с самого начала выбран режим разгона. Производитель пока не подтвердил это предположение, но уже никто не сомневается, что это будет именно так.

По рекламным изображениям можно понять, что у TUF RX 6900 XT предусмотрена нестандартная конфигурация дисплейных портов. Интерфейс выстроен из трех разъемов DisplayPort 1.4 и одного разъема HDMI 2.1. Разъем USB Type-C отсутствует, уступив место дополнительному DisplayPort.

ASUS TUF Gaming RX 6900 XT


Питание ASUS RX 6900 XT TUF осуществляется от двух 8-контактных разъемов питания. Это полностью соответствует заданной мощности RX 6900 XT, равной 850 Вт.

Если говорить о цене, то, скорее всего, она будет немного выше стоимости «эталонной» видеокарты AMD, которую AMD определила равной 999 долларов.

ASUS TUF Gaming RX 6900 XT




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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