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ASRock Rack представила самую необычную на рынке видеокарту M.2_VGA

08 декабря 2020, 19:02




Компания ASRock Rack анонсировала выпуск, наверное, самой необычной видеокарты, которую можно встретить сейчас на рынке. Новая карта получила название «M.2_VGA».

ASRock M.2_VGA


Основу нового изделия составляет микросхема Silicon Motion SM750, она оснащена встроенной памятью и выполнена в форм-факторе M.2-2280. Имеющийся разъемом M.2 допускает подключение как через слот типа B-key, так и через слот M-key. Для интерфейса с хостом поддерживается протокол PCI-Express 3.0 x1, а сама микросхема оснащена встроенной памятью DDR1 размером 16 Мбайт.

На карте имеется разъем для вывода видеосигнала через аналоговый разъем D-Sub, который крепится на стандартном кронштейне расширения. Второй разъем позволяет получать питание 12 В по 2-контактному кабелю с внешним подключением через разъем Molex.

ASRock M.2_VGA


Добиться на таком адаптере высокопроизводительного видеовывода с разрешением 4K и трассировкой лучей не удастся. Но этого и не нужно. Зато видеокарта позволяет прекрасно обойтись приемлемой выдачей видеосигнала на настольный дисплей с разрешением 1080p.

Компания ASRock, выпускающая это изделие, продает его через свою дочернюю компанию ASRock Rack, специализирующуюся на корпоративном серверном рынке. Эта модель предназначена, в первую очередь, для оснащения управляющих станций для серверов.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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