Компания ASRock Rack анонсировала выпуск, наверное, самой необычной видеокарты, которую можно встретить сейчас на рынке. Новая карта получила название «M.2_VGA».
Основу нового изделия составляет микросхема Silicon Motion SM750, она оснащена встроенной памятью и выполнена в форм-факторе M.2-2280. Имеющийся разъемом M.2 допускает подключение как через слот типа B-key, так и через слот M-key. Для интерфейса с хостом поддерживается протокол PCI-Express 3.0 x1, а сама микросхема оснащена встроенной памятью DDR1 размером 16 Мбайт.
На карте имеется разъем для вывода видеосигнала через аналоговый разъем D-Sub, который крепится на стандартном кронштейне расширения. Второй разъем позволяет получать питание 12 В по 2-контактному кабелю с внешним подключением через разъем Molex.
Добиться на таком адаптере высокопроизводительного видеовывода с разрешением 4K и трассировкой лучей не удастся. Но этого и не нужно. Зато видеокарта позволяет прекрасно обойтись приемлемой выдачей видеосигнала на настольный дисплей с разрешением 1080p.
Компания ASRock, выпускающая это изделие, продает его через свою дочернюю компанию ASRock Rack, специализирующуюся на корпоративном серверном рынке. Эта модель предназначена, в первую очередь, для оснащения управляющих станций для серверов.
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