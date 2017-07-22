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Microsoft создала облако Azure Government Top Secret для работы с сов.секретными документами

08 декабря 2020, 21:41




Microsoft анонсировала новую облачную службу Azure Government Top Secret, ориентированную на правительственные организации США, работающие с документами повышенной секретности.

Фактически речь идет о создании новой службы, в рамках которой будут предоставляться все функции облака Azure, но при этом будет обеспечиваться режим соблюдения повышенной защищенности при работе с данными.

Если рассматривать в общем, то облачная служба Microsoft Azure теперь делится на четыре основных сегмента:

  1. Azure - коммерческий сегмент, доступный для любых организаций
  2. Azure Government - сегмент, доступный для правительственных организаций
  3. Azure Government Secret - сегмент, доступный для правительственных организаций для работы с документами, не предназначенными для свободного распространения
  4. Azure Government Top Secret - сегмент, доступный для правительственных организаций для работы с документами, требующий усиленный режим защиты доступа

Список доступных сервисных функций, которые будут предоставляться для каждого из указанных сегментов, приведен на диаграмме.

облако Azure


Microsoft анонсировала также запуск новых сервисов для сегмента Azure Government Secret. Их список приведен ниже:

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Azure Container Instances
  • Azure Sentinel
  • Azure Security Center
  • Azure Monitor




Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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