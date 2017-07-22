Microsoft анонсировала новую облачную службу Azure Government Top Secret, ориентированную на правительственные организации США, работающие с документами повышенной секретности.
Фактически речь идет о создании новой службы, в рамках которой будут предоставляться все функции облака Azure, но при этом будет обеспечиваться режим соблюдения повышенной защищенности при работе с данными.
Если рассматривать в общем, то облачная служба Microsoft Azure теперь делится на четыре основных сегмента:
Azure - коммерческий сегмент, доступный для любых организаций
Azure Government - сегмент, доступный для правительственных организаций
Azure Government Secret - сегмент, доступный для правительственных организаций для работы с документами, не предназначенными для свободного распространения
Azure Government Top Secret - сегмент, доступный для правительственных организаций для работы с документами, требующий усиленный режим защиты доступа
Список доступных сервисных функций, которые будут предоставляться для каждого из указанных сегментов, приведен на диаграмме.
Microsoft анонсировала также запуск новых сервисов для сегмента Azure Government Secret. Их список приведен ниже:
Azure Kubernetes Service (AKS)
Azure Container Instances
Azure Sentinel
Azure Security Center
Azure Monitor
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