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Нейробиологи раскрыли влияние видеоигр на развитие человеческих эмоций

08 декабря 2020, 22:43




Группа исследователей из Женевского университета в Швейцарии обнаружила, что эмоции возникают у человека не в результате активации определенных областей в нейронной системе мозга, а при появлении синхронизации между несколькими областями активности в ответ на ту или иную причину. Чтобы выявить закономерности, они разработали видеоигру, на которой проводили анализ «чувств, проявлений и физиологических реакций» среди добровольцев.

Видеоигра, созданная нейробиологами Женевского университета, была призвана вызывать у добровольцев эмоции. Им создавали «ситуации, где придется оценивать, куда продвигаться по игровым уровням и получать награды», - объяснила концепцию игры доктор Жоана Лейтао, научный сотрудник университета по нейробиологии.

Созданная видеоигра похожа на Pac-Man. Она предлагает игрокам собирать монеты, взаимодействовать с «милыми монстрами», игнорировать «нейтральных монстров» и избегать встреч с «плохими парнями», чтобы заработать очки и перейти на следующий уровень.

Нейробиологи раскрыли влияние видеоигр на развитие человеческих эмоций


Воссоздаваемые игровые функции создают тот или иной сценарий, который вызывает у человека определенные эмоции. Во время игры исследователи изучали активность мозга добровольцев, контролировали изменения в их мимике. Чувства оценивались путем словесного опроса. Физиологическая реакция регистрировалась с помощью соответствующих медицинских методов.

В результате ученые Женевского университета пришли к выводу, что «эмоции - это сложные явления, которые одновременно влияют на разум, тело и поведение».

Они пытались смоделировать возникновение определенных эмоциональных состояний. Добровольцам демонстрировались изображения или видео, пытаясь определить области мозга, где происходит возбуждение активности. «Проблема <состояла> в том, что эти [нейронные] области перекрываются для разных эмоций, поэтому они не являются специфическими», характерными для определенных эмоций», - рассказала Жоана Лейтао.

Нейробиологи раскрыли влияние видеоигр на развитие человеческих эмоций


Изучая эмоциональные картины, вызываемые у добровольцев участием в видеоигре, ученые обнаружили, что у разных людей одни и те же эмоции вызывали возбуждения в разных областях мозга. Однако ученые нашли разгадку. Общим для одинаковых эмоций у разных людей было то, что несколько возбужденных областей начинали реагировать синхронно на внешние возбуждения.

После завершения исследования ученые сформулировали следующий вывод: «Эмоции возникают, когда разные участки мозга начинают работать параллельно, хотя у каждого человека создается индивидуальное эмоциональное состояние».



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