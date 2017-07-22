Cлужба роботакси Apollo Go Robo, которую развивает китайский интернет-гигант Baidu, получила от властей Пекина разрешение на проведение испытаний в столице Китая своих беспилотных автомобилей. Муниципалитет выдал разрешение на выход пяти беспилотных автомобилей на дороги общего пользования в столице Китая для проведения испытаний в реальных условиях.
На первых порах в салоне автомобилей будет находиться человек, который сможет подстраховывать работу автоматики. В дальнейшем объем его участия будет постепенно сокращаться. На завершающей стадии наблюдать за работой автомобиля будут из удаленной студии с возможностью реагирования в экстремальных ситуациях. После проведения такого постепенного наращивания доли участия ИИ будет получено заключение о работоспособности применяемых алгоритмов вождения.
Но даже после завершения испытаний и получения положительного заключения человек все равно будет иметь возможность взять управление на себя в любой момент при возникновении чрезвычайной ситуации. Для этих целей Baidu создаст специальную службу удаленного вождения, которая будет работать с использованием сетей 5G.
Пекин предъявляет очень строгие требования к дорожным испытаниям беспилотных автомобилей. При муниципалитете ранее был создан совместный комитет Beijing Automotive Driving Test Management Joint-Committee, который разработал многоуровневую систему сертификации автономных автомобилей. Она предусматривает оценку качества вождения с учетом сложности инцидентов для проверки.
Для тестирования на улицах Пекина своих транспортных беспилотных средств компании должны получить лицензию T3 или более высокого уровня, иметь пробег длиной 30 000 километров, подтверждающий безопасное вождение беспилотных автомобилей на открытых трассах, и пройти аттестацию на закрытой трассе.
Компания Baidu выполнила все условия, и благодаря этому теперь имеет право на проведение испытаний в Пекине. Этот тест рассматривается как ключевая веха на пути к созданию коммерческой службы роботакси Baidu в Пекине.
Baidu - это уже не первая компания, которая выходит на дороги общего пользования в Китае для тестирования беспилотных автомобилей. На прошлой неделе THG.ru уже сообщал, что аналогичные испытания беспилотных автомобилей запущены в Шэньчжэне. Там на дороги города выведено 25 роботакси компании AutoX (при поддержке Alibaba).
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