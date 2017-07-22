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Нано-ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Nano с процессором Core 11-го поколения весит всего 907 г

09 декабря 2020, 09:24




Lenovo, похоже, открыло для себя новое направление, которое может стать привлекательным для покупателей. Эту нишу можно охарактеризовать как «нано», т.е. выпуск продуктов, которые отличаются миниатюрностью, малым весом, но при этом не имеют никаких явных признаков деградации по производительности, мощности и удобству.

Следуя этим критериям, компания выпустила ноутбук, получивший название Lenovo ThinkPad X1 Nano. Анонс новой модели состоялся на церемонии Black Fun 2020, которая прошла в Китае.

Нано-ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Nano с процессором Core 11-го поколения весит всего 907 г


Новая модель представляет собой флагманский 13-дюймовый бизнес-ноутбук, который весит всего 907 граммов, но при этом оснащен процессором Core 11-го поколения. Цена достаточно высокая (от 1530 долларов или 114 000 руб.)), но похоже ее выбор был связан с учетом «китайского фактора» - от 9999 юаней. Есть модель Lenovo ThinkPad X1 Nano с поддержкой 5G.

Формально новая модель ThinkPad X1 Nano входит в линейку семейства ThinkPad X1, которая продолжает сохранять культовые традиции дизайна своего модельного ряда. Прежде всего это касается использования модного углеволокна авиационного класса - благодаря новой внутренней отделке был снижен вес, что позволило добиться общего снижения веса ноутбука до 907 граммов. Модель имеет толщину 13,83 мм и выглядит весьма изящно, как пишут присутствовавшие при анонсе.

Нано-ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Nano с процессором Core 11-го поколения весит всего 907 г


ThinkPad X1 Nano оснащен 13-дюймовым экраном с тонкими краями с соотношением сторон 16:10. Разрешение - 2160х1350 пикселей, яркость - 450 нит, 100% цветовая гамма sRGB.

Внутренняя конфигурация ThinkPad X1 Nano представлена процессором Core 11-го поколения. В линейке имеет выбор между тремя версиями - Core i5-1130G7, Core i5-1160G7, Core i5-1160G7. Размер оперативной памяти - 16 Гбайт, SSD-диск - 512 Гбайт / 1 Тбайт.

При достаточно большой емкости аккумулятора 48 Втч и нано-размерах ThinkPad X1 обеспечивает время автономной работы до 13,6 часов с поддержкой механизма быстрой зарядки. Эта технология способна восполнить до 80% емкости аккумулятора всего за 1 час зарядки.

Нано-ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Nano с процессором Core 11-го поколения весит всего 907 г


В остальном ThinkPad X1 Nano имеет классические элементы: клавиатура Little Red Riding Hood, два порта Thunderbolt 4, сканер отпечатков пальцев push-type, распознавание лиц и многое другое.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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