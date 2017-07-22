Раджа Кодури, старший вице-президент, главный архитектор и генеральный менеджер по архитектуре, графике и программному обеспечению корпорации Intel, анонсировал проводимые разработки по созданию сетевого масштабируемого решения Scale Computing HC3. Одним из последних продуктов в рамках развития этого серверного решения для ЦОДов стал видеоускоритель Intel Xe-HP.
В опубликованном твите Раджа Кодури назвал решения для компьютерной графики главным достижением необычного 2020 года.
Exciting to see these next to each other. Intel's first data center GPU that's in production, between Xe HP GPUs that are sampling to customers. We have ways to go, but an incredible journey so far. 🙏 the incredible team at Intel🙏 2020 is a memorable year for GPU technology pic.twitter.com/2fsJvVeDOK
Хорошо известно, что графические ускорители Intel Gen 12 давно работают в процессорах Intel как встроенные решения. Однако дискретные модели всегда были для Intel не на главных ролях. Выпуск серверного решения HC3 XG310 на базе архитектуры Xe-LP явно предусматривал создание также и отдельной платы дискретной графики. Новый продукт - первый в создаваемой линейке.
Рынок уже как минимум два года назад находится в ожидании новостей о дальнейших планах развития архитектуры Xe-HP. Уже известны детали дизайна платформы Arctic Sound, которая будет представлена с одно-, двух- и четырехслотовым дизайном.
Недавний твит Кодури, по сути, стал первым, где он показал создаваемое решение в виде графической платы дискретной графики с поддержкой PCIe.
Видеокарта, представленная Кодури, является однослотовой и предусматривает только пассивное охлаждение. Пока нет ясности, какие именно процессоры Xe-HP будут устанавливаться в новых продуктах. Питание осуществляется от одного 8-контактного разъема.
Кодури с нетерпением ожидает 2021 года. В будущем году должны появиться Xe-HP, Xe-HPG (будущая игровая архитектура) и Xe-HPC (Ponte Vecchio - 7 нм GPU на архитектуре Xe, ориентированный, в первую очередь, на прикладные задачи уровня HPC с использованием ИИ).
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