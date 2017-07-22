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Раджа Кодури (Intel) показал плату дискретной графики для HC3 XG310

09 декабря 2020, 13:11




Раджа Кодури, старший вице-президент, главный архитектор и генеральный менеджер по архитектуре, графике и программному обеспечению корпорации Intel, анонсировал проводимые разработки по созданию сетевого масштабируемого решения Scale Computing HC3. Одним из последних продуктов в рамках развития этого серверного решения для ЦОДов стал видеоускоритель Intel Xe-HP.

Раджа Кодури (Intel) показал плату дискретной графики для HC3 XG310


В опубликованном твите Раджа Кодури назвал решения для компьютерной графики главным достижением необычного 2020 года.



Хорошо известно, что графические ускорители Intel Gen 12 давно работают в процессорах Intel как встроенные решения. Однако дискретные модели всегда были для Intel не на главных ролях. Выпуск серверного решения HC3 XG310 на базе архитектуры Xe-LP явно предусматривал создание также и отдельной платы дискретной графики. Новый продукт - первый в создаваемой линейке.

Рынок уже как минимум два года назад находится в ожидании новостей о дальнейших планах развития архитектуры Xe-HP. Уже известны детали дизайна платформы Arctic Sound, которая будет представлена с одно-, двух- и четырехслотовым дизайном.

Недавний твит Кодури, по сути, стал первым, где он показал создаваемое решение в виде графической платы дискретной графики с поддержкой PCIe.

Видеокарта, представленная Кодури, является однослотовой и предусматривает только пассивное охлаждение. Пока нет ясности, какие именно процессоры Xe-HP будут устанавливаться в новых продуктах. Питание осуществляется от одного 8-контактного разъема.

Кодури с нетерпением ожидает 2021 года. В будущем году должны появиться Xe-HP, Xe-HPG (будущая игровая архитектура) и Xe-HPC (Ponte Vecchio - 7 нм GPU на архитектуре Xe, ориентированный, в первую очередь, на прикладные задачи уровня HPC с использованием ИИ).

Раджа Кодури (Intel) показал плату дискретной графики для HC3 XG310


Раджа Кодури (Intel) показал плату дискретной графики для HC3 XG310




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