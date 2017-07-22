Китайские власти провели масштабную чистку контента в магазине мобильных приложений, которым пользуются граждане страны для установки программ на мобильные устройства. В список на удаление попало в общей сложности 105 приложений. Они были признаны не соответствующими требованиям для размещения на общедоступном китайском интернет-портале. В список удаленных приложений попало популярное приложение Tripadvisor (TRIP) - портал одноименной американской туристической компании.
Это решение вызвало недоумение в стране и в мире. Большинство закрытых платформ принадлежит местным китайским фирмам. В этом свете нет ясности, почему Tripadvisor попал под репрессивные меры? Сама компания Tripadvisor из Массачусетса пока не делала заявлений по этому поводу.
Официально Китай не объявлял санкций против американских компаний, поэтому принятое решение не рассматривается как политическое действие, принятое в связи с правительственным решением. В то же время регулирующий орган не ответил напрямую о причинах принятых мер.
Смысл официального заявления регулятора заключался в том, что удаленные приложения стали первыми из числа «многих приложений и платформ, которые будут удалены в ходе широкомасштабной «чистки» онлайн-контента». Официально этот процесс «очистки» был запущен в ноябре 2020 года.
Официально проводимая кампания «чистки» направлена против разработчиков и платформ, которые размещают контент, связанный с незаконной деятельностью. Под эту категорию попадают материалы, имеющие признаки непристойности, порнографии, проституции, демонстрации насилие, обмана или имеющие отношение к азартным играм.
В заявлении регулирующего органа отмечается, что проводимые мероприятия направлены на укрепление надзора и осуществления мониторинга работы информационных мобильных служб. Они и впредь намерены оперативно очищать и ликвидировать незаконные мобильные приложения и магазины приложений, чтобы обеспечить чистоту китайского киберпространства.
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