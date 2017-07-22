РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Китай запретил доступ к Tripadvisor - сайту для путешественников

09 декабря 2020, 15:03




Китайские власти провели масштабную чистку контента в магазине мобильных приложений, которым пользуются граждане страны для установки программ на мобильные устройства. В список на удаление попало в общей сложности 105 приложений. Они были признаны не соответствующими требованиям для размещения на общедоступном китайском интернет-портале. В список удаленных приложений попало популярное приложение Tripadvisor (TRIP) - портал одноименной американской туристической компании.

Это решение вызвало недоумение в стране и в мире. Большинство закрытых платформ принадлежит местным китайским фирмам. В этом свете нет ясности, почему Tripadvisor попал под репрессивные меры? Сама компания Tripadvisor из Массачусетса пока не делала заявлений по этому поводу.

Китай запретил доступ к Tripadvisor - сайту для путешественников


Официально Китай не объявлял санкций против американских компаний, поэтому принятое решение не рассматривается как политическое действие, принятое в связи с правительственным решением. В то же время регулирующий орган не ответил напрямую о причинах принятых мер.

Смысл официального заявления регулятора заключался в том, что удаленные приложения стали первыми из числа «многих приложений и платформ, которые будут удалены в ходе широкомасштабной «чистки» онлайн-контента». Официально этот процесс «очистки» был запущен в ноябре 2020 года.

Официально проводимая кампания «чистки» направлена против разработчиков и платформ, которые размещают контент, связанный с незаконной деятельностью. Под эту категорию попадают материалы, имеющие признаки непристойности, порнографии, проституции, демонстрации насилие, обмана или имеющие отношение к азартным играм.

В заявлении регулирующего органа отмечается, что проводимые мероприятия направлены на укрепление надзора и осуществления мониторинга работы информационных мобильных служб. Они и впредь намерены оперативно очищать и ликвидировать незаконные мобильные приложения и магазины приложений, чтобы обеспечить чистоту китайского киберпространства.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

Читайте также:

  • Microsoft создала облако Azure Government Top Secret для работы с сов.секретными документами
  • «Яндекс» и Mail.ru Group возглавили рейтинг обязательного в России ПО для мобильных устройств
  • UL Benchmarks выпустил тесты для профессиональной оценки качества поддержки графики/видео и ИИ
  • Хакер продает через российскую сеть реквизиты доступа к почте руководителей крупных компаний мира
  • Ранняя сборка Docker заработала на Mac-компьютерах под Apple Silicon

    • следующая новость
    E Ink и Plastic Logic создадут цветные дисплеи на базе ACeP уже к концу 2020 года

    предыдущая новость
    Раджа Кодури (Intel) показал плату дискретной графики для HC3 XG310

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Обзор и тестирование блока питания Cooler Master V1000 Platinum Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка
    Лучшая оперативная память Обзор и тестирование блока питания Cooler Master V1000 Platinum Лучшая видеокарта для игр Главные новости за неделю Лучшие игровые ноутбуки
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    9 декабря, 2020

    Новый релиз системы управления питанием RPCM Software 0.9.1 обладает наивысшей надежностью

    Сетевые решения Zyxel были трижды отмечены престижной премией Taiwan Excellence Awards 2020

    В геймерской линейке мониторов AOC AGON появился новый герой - 49-дюймовый AGON AG493UCX

    МультиКубик выпустил мобильный LTE-проектор для групповых видеоразвлечений

    E Ink и Plastic Logic создадут цветные дисплеи на базе ACeP уже к концу 2020 года

    Китай запретил доступ к Tripadvisor - сайту для путешественников

    Раджа Кодури (Intel) показал плату дискретной графики для HC3 XG310

    Нано-ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Nano с процессором Core 11-го поколения весит всего 907 г

    8 декабря, 2020

    Cлужба Apollo Go Robo (Baidu) начала испытания роботакси в Пекине

    Нейробиологи раскрыли влияние видеоигр на развитие человеческих эмоций

    Microsoft создала облако Azure Government Top Secret для работы с сов.секретными документами

    ASRock Rack представила самую необычную на рынке видеокарту M.2_VGA

    ASUS представила кастомную геймерскую видеокарту TUF Gaming RX 6900 XT

    Идею прозрачного корпуса для компьютера придумали в Apple еще в 1990 году

    «Яндекс» и Mail.ru Group возглавили рейтинг обязательного ПО для мобильных устройств в России

    Китайский регулятор предупреждает о возможном заражении смартфона через пауэрбанк

    Bloomberg узнал секретные планы Apple по разработке процессоров на 2021-2022 годы

    Флагманы Samsung Galaxy S21 «потеряют» зарядное устройство и наушники

    Chuwi выпускает ультрабук Larkbook весом всего 1 кг

    7 декабря, 2020

    Касперский собирается выпустить "русский" смартфон, который невозможно "хакнуть"

    ССЫЛКИ