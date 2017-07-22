Компании E Ink и Plastic Logic объявили о партнерствt в рамках проекта по выпуску первых в мире гибких цветных дисплеев на технологии ACeP под брендом Legio. Речь идет об использовании тонких гибких дисплейных элементов с применением технологии «электронной бумаги» Advanced Color e-Paper (ACeP). Такие аппликаций могут применяться в разных областях, например, в носимых потребительских товарах.
«Аппаратную» основу для этой дисплейной технологии будут создавать органические тонкопленочные транзисторы (oTFT). Они легче и тоньше, чем традиционные TFT дисплейный транзисторы, выпускаемые на стеклянной основе. Технология oTFT была разработана немецкой компанией Plastic Logic и до сих пор применялась для выпуска гибких электрофоретических дисплеев, не требующих применения защитного стеклянного покрытия. Внешне такие дисплеи похожи на бумажные картинки, их отличает малая толщина и малая потребляемая мощность.
Принцип работы подобных элементов основан на рассеивании и поглощении света специальными светочувствительными чернилами, наносимыми на бумажную основу.
Если вернуться на полгода назад, то летом тайваньская компания E Ink показала разработанную ею технологию Advanced Color e-Paper (ACeP). Она позволяет воспроизводить цветные рисунки и передавать в них богатые цветовые оттенки, используя в основе электронную бумагу ePaper (EPD). Технология выстроена на основе применения светоотражающей электронной бумаги, которая отображает полную цветовую гамму в каждом пикселе без использования фильтров.
В рамках нового проекта Legio, который будет развиваться в рамках партнерства компаний E Ink и Plastic Logic, разработчики планируют создать первый в мире гибкий дисплей на электронной бумаге с активной матрицей. Согласно объявленным планам, это будет 2,1-дюймовая цветная дисплейная EPD-панель Legio с разрешением 240х146 пикселей. В качестве контроллера будет использоваться микросхема Ultra Chip UC8156. С ее помощью будет поддерживаться передача через элементы красного, зеленого, синего и желтого цветов, а также черного и белого цветов в различных оттенках (оттенки серого).
«Революцией» станет миниатюризация технологии AceP. До сих пор она была представлена только на вывесках и в других, достаточно крупных по размерам форматах. Теперь эта технология может появиться в носимых устройствах, благодаря применению гибкой технологии отображения Plastic Logic. В качестве возможных прикладных примеров для реализации носимых устройств подобного типа называют умные украшения и умную одежду.
Первые пилотные образцы гибких цветных дисплеев Legio появятся уже в конце 2020 года. Их покажут дизайнерам, чтобы привлечь к участию в создании модной одежды и аксессуаров.
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