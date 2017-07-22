Компания МультиКубик, основанная в России в 2014 году и представленная на международном рынке под брендом Cinemood, выпустила обновленный мобильный LTE-проектор ТВ-Кубик. Новый мини-проектор стал в пять раз ярче; его новый уровень яркости составляет 200 лм. Аппарат оснащен поддержкой 4G/LTE, а также Wi-Fi и Bluetooth. Он умеет подгружать виртуальную реальность и хранить до 256 Гбайт контента в своем хранилище без подключения дополнительных устройств.
Новый ТВ-Кубик разрабатывался более трех лет. В обновленном виде он может применяться взамен телевизора, стационарного проектора, Wi-Fi, VR-очков и игровых приставок. Повышенная яркость позволяет смотреть контент в помещении даже днем. Абонентский пакет ТВ-Кубика предусматривает подключение более 50 приложений партнеров, таких как Мегафон.ТВ, ivi, Netflix, Disney (USA) и других.
С помощью ТВ-Кубика можно слушать радио, делать уроки, смотреть мультфильмы, не опасаясь за вредные излучения. Обладатели нового гаджета смогут просматривать контент в режиме онлайн без Wi-Fi и получать доступ в мир новых впечатлений в VR-играх.
На развитие продукта компания привлекла более 10 миллионов долларов от Фонда развития интернет-инициатив, Российско-белорусского фонда венчурных инвестиций, Дальневосточного фонда высоких технологий и американского инвестора SOSV. В октябре 2020 года была открыта кредитная линия в пять млн долларов от компании GamesBoost42 по схеме инновационного факторинга будущих продаж.
ТВ-Кубик отличается компактными размерами (8,5х8,5х8,5 см) и малым весом (400 г). Время бесперебойной работы даже с подключенным LTE составляет до 5 ч. Высокая производительность работы проектора поддерживается за счет использования адаптивного интеллектуального охлаждения. Аппарат оснащен динамиком на 4 Вт и адаптивным EQ и AUX-выходом.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших мониторов для игр. Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".