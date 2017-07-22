Компания AOC анонсировала действительно широчайший 49-дюймовой (124 см) игровой изогнутый безрамочный монитор AGON AG493UCX, который выделяется прежде всего своим рекордным сверхудлинением сторон 32:9. Благодаря отсутствию рамок с трёх сторон, монитор создает идеальные условия для погружения в игровой контент. При таких параметрах делать это особенно комфортно.
Бесшовная VA-панель обладает изгибом 1800R. Поэтому сидя на расстоянии порядка 2 м, можно охватывать сцену не только прямым, но и периферийным зрением, слева и справа. Получается не просто игра, а присутствие в игре.
Новая модель AGON AG493UCX относится к геймерской линейке AGON, которая была запущена компанией AOC в 2016 году. Это - линейка игровых мониторов премиум-класса для самых требовательных геймеров, где вендор старается следовать смыслу древнегреческого слова AGON. Оно означает «соревнование, борьба и антагонизм» - нужные качества для геймера.
Новый монитор выглядит как объединенный набор из двух 27-дюймовых QHD-экранов. Единый экран будто собран из двух половинок. При отсутствии всяких швов он имеет разрешение 5120x1440 пикселей.
Частота обновления составляет 120 Гц; это не самая рекордная величина для геймерских мониторов, но при таких размерах она смотрится очень достойно. Время отклика GtG -составляет 4 мс, MPRT - 1 мс: эти характеристики гарантируют высокую четкость картинки даже в самых динамичных сценах. Применение технологии AMD FreeSync Premium Pro помогает избегать рывки и разрывы, обеспечивая низкую задержку даже при включенном режиме HDR.
Монитор AG493UCX поддерживает режим Picture by Picture («Картинка рядом с картинкой»), что помогает выводить контент на экран более компактно и удобно. Благодаря наличию переключателя KVM, можно переключать вход с разных источников входящего сигнала, что пригодится геймерам, которые ведут потоковую трансляцию в реальном времени с дополнительного ПК.
Монитор AG493UCX принимает входной сигнал дисплея также через USB-C. Благодаря режиму USB-C Power Delivery, он может заряжать подключенный ноутбук с мощностью 65 Вт. Не самая нужная функция для монитора, но зато полезная и приятная.
Но главная фича AG493UCX - это все-таки отличная VA-панель. Она обеспечивает коэффициент контрастности 3000:1 Ее максимальную яркость - 550 нит, цветовое пространство sRGB - 121%, охват гаммы AdobeRGB - 90% и DCI-P3 - 90%. Углы обзора тоже широкие - 178°/178°; это позволит наблюдать за сценой не только игроку, но и всем, кто будет находиться рядом.
Продажи монитора AOC AGON AG493UCX в Европе стартуют в декабре 2020 года по ориентировочной цене 102 049 рублей.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших мониторов для игр. Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".