РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

В геймерской линейке мониторов AOC AGON появился новый герой - 49-дюймовый AGON AG493UCX

09 декабря 2020, 20:27




Компания AOC анонсировала действительно широчайший 49-дюймовой (124 см) игровой изогнутый безрамочный монитор AGON AG493UCX, который выделяется прежде всего своим рекордным сверхудлинением сторон 32:9. Благодаря отсутствию рамок с трёх сторон, монитор создает идеальные условия для погружения в игровой контент. При таких параметрах делать это особенно комфортно.

В геймерской линейке мониторов AOC AGON появился новый герой - 49-дюймовый AGON AG493UCX


Бесшовная VA-панель обладает изгибом 1800R. Поэтому сидя на расстоянии порядка 2 м, можно охватывать сцену не только прямым, но и периферийным зрением, слева и справа. Получается не просто игра, а присутствие в игре.

В геймерской линейке мониторов AOC AGON появился новый герой - 49-дюймовый AGON AG493UCX


Новая модель AGON AG493UCX относится к геймерской линейке AGON, которая была запущена компанией AOC в 2016 году. Это - линейка игровых мониторов премиум-класса для самых требовательных геймеров, где вендор старается следовать смыслу древнегреческого слова AGON. Оно означает «соревнование, борьба и антагонизм» - нужные качества для геймера.

Новый монитор выглядит как объединенный набор из двух 27-дюймовых QHD-экранов. Единый экран будто собран из двух половинок. При отсутствии всяких швов он имеет разрешение 5120x1440 пикселей.

Частота обновления составляет 120 Гц; это не самая рекордная величина для геймерских мониторов, но при таких размерах она смотрится очень достойно. Время отклика GtG -составляет 4 мс, MPRT - 1 мс: эти характеристики гарантируют высокую четкость картинки даже в самых динамичных сценах. Применение технологии AMD FreeSync Premium Pro помогает избегать рывки и разрывы, обеспечивая низкую задержку даже при включенном режиме HDR.

Монитор AG493UCX поддерживает режим Picture by Picture («Картинка рядом с картинкой»), что помогает выводить контент на экран более компактно и удобно. Благодаря наличию переключателя KVM, можно переключать вход с разных источников входящего сигнала, что пригодится геймерам, которые ведут потоковую трансляцию в реальном времени с дополнительного ПК.

В геймерской линейке мониторов AOC AGON появился новый герой - 49-дюймовый AGON AG493UCX


Монитор AG493UCX принимает входной сигнал дисплея также через USB-C. Благодаря режиму USB-C Power Delivery, он может заряжать подключенный ноутбук с мощностью 65 Вт. Не самая нужная функция для монитора, но зато полезная и приятная.

Но главная фича AG493UCX - это все-таки отличная VA-панель. Она обеспечивает коэффициент контрастности 3000:1 Ее максимальную яркость - 550 нит, цветовое пространство sRGB - 121%, охват гаммы AdobeRGB - 90% и DCI-P3 - 90%. Углы обзора тоже широкие - 178°/178°; это позволит наблюдать за сценой не только игроку, но и всем, кто будет находиться рядом.

Продажи монитора AOC AGON AG493UCX в Европе стартуют в декабре 2020 года по ориентировочной цене 102 049 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших мониторов для игр. Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • МультиКубик выпустил мобильный LTE-проектор для групповых видеоразвлечений (ТВ, игры, VR)
  • Panasonic выпустил первый прозрачный 55-дюймовый OLED-телевизор для бизнеса
  • MSI анонсировала монитор PRO MP242 как элемент комплексной системы оснащения рабочего стола
  • Экран Apple iPhone 12 Pro Max назван лучшим дисплеем для смартфонов: побито 11 рекордов
  • BOE выпустил 55-дюймовый дисплей с квантовыми точками на технологии AMQLED

    • следующая новость
    Сетевые решения Zyxel были трижды отмечены престижной премией Taiwan Excellence Awards 2020

    предыдущая новость
    МультиКубик выпустил мобильный LTE-проектор для групповых видеоразвлечений

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Обзор и тестирование блока питания Cooler Master V1000 Platinum Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка
    Лучшая оперативная память Обзор и тестирование блока питания Cooler Master V1000 Platinum Лучшая видеокарта для игр Главные новости за неделю Лучшие игровые ноутбуки
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    9 декабря, 2020

    Новый релиз системы управления питанием RPCM Software 0.9.1 обладает наивысшей надежностью

    Сетевые решения Zyxel были трижды отмечены престижной премией Taiwan Excellence Awards 2020

    В геймерской линейке мониторов AOC AGON появился новый герой - 49-дюймовый AGON AG493UCX

    МультиКубик выпустил мобильный LTE-проектор для групповых видеоразвлечений

    E Ink и Plastic Logic создадут цветные дисплеи на базе ACeP уже к концу 2020 года

    Китай запретил доступ к Tripadvisor - сайту для путешественников

    Раджа Кодури (Intel) показал плату дискретной графики для HC3 XG310

    Нано-ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Nano с процессором Core 11-го поколения весит всего 907 г

    8 декабря, 2020

    Cлужба Apollo Go Robo (Baidu) начала испытания роботакси в Пекине

    Нейробиологи раскрыли влияние видеоигр на развитие человеческих эмоций

    Microsoft создала облако Azure Government Top Secret для работы с сов.секретными документами

    ASRock Rack представила самую необычную на рынке видеокарту M.2_VGA

    ASUS представила кастомную геймерскую видеокарту TUF Gaming RX 6900 XT

    Идею прозрачного корпуса для компьютера придумали в Apple еще в 1990 году

    «Яндекс» и Mail.ru Group возглавили рейтинг обязательного ПО для мобильных устройств в России

    Китайский регулятор предупреждает о возможном заражении смартфона через пауэрбанк

    Bloomberg узнал секретные планы Apple по разработке процессоров на 2021-2022 годы

    Флагманы Samsung Galaxy S21 «потеряют» зарядное устройство и наушники

    Chuwi выпускает ультрабук Larkbook весом всего 1 кг

    7 декабря, 2020

    Касперский собирается выпустить "русский" смартфон, который невозможно "хакнуть"

    ССЫЛКИ