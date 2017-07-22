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Сетевые решения Zyxel были трижды отмечены престижной премией Taiwan Excellence Awards 2020

09 декабря 2020, 21:21




Zyxel вновь добился признания и был отмечен рядом престижных премий Taiwan Excellence Awards 2020. В этом году Zyxel стал единственным производителем сетевого оборудования Тайваня, чей бренд был включен в список Best Taiwan Global Brands. Компания вошла в список двадцати пяти самых дорогих брендов Тайваня (по версии Interbrand) в пятнадцатый раз. Хорошим завершением 2020 года стали победа Zyxel в Taiwan Excellence Awards 2020 и включение компании в список Best Taiwan Global Brands 2020.

Маршрутизаторы Wi-Fi 6 и устройства 5G, произведенные Zyxel, были отмечены тремя престижными премиями Taiwan Excellence Awards.

Сетевые решения Zyxel были трижды отмечены престижной премией Taiwan Excellence Awards 2020


Продукты Zyxel уже 16 раз подряд отмечаются этими премиями и всего в активе компании уже 95 премий Taiwan Excellence Awards. По оценкам самой компании, успех был обеспечен ее долговременными инвестициями в разработку инновационных технологий, которые были вложены задолго до того, как эти технологии стали мейнстримом.

Маршрутизатор Armor G5

Среди отмеченных продуктов - мультигигабитный маршрутизатор Armor G5. Высокие скорости передачи по стандарту Wi-Fi 6 были обеспечены применением 64-разрядного 4-ядерного процессора 2.2 ГГц с 13 антеннами с увеличенным усилением сигнала. Маршрутизатор способен обслуживать одновременно до 30 соединений без потери производительности.

Этот маршрутизатор поддерживает технологию OpenVPN и способен защитить все соединения и устройства своей сети, включая устройства, которые обычно не поддерживают защиту с помощью VPN, например, смарт-телевизоры и игровые приставки.

Сетевые решения Zyxel были трижды отмечены престижной премией Taiwan Excellence Awards 2020


Indoor-маршрутизатор NR5101 5G NR

Второй лауреат премии Taiwan Excellence Awards - маршрутизатор для помещений NR5101 5G NR. Это - одно из первых на рынке решений на базе технологии 5G New Radio (NR) Fixed Wireless Access (FWA). Модель способна обеспечить высокоскоростное подключение к интернету с минимальными задержками передачи данных даже в тех удаленных районах, где нет фиксированной линии для доступа к широкополосному интернету. Основа поддержки - применение технологий 5G и NR для подключения по WiFi на сверхвысоких скоростях без мертвых зон.

Уличный маршрутизатор NR7101 5G

Третье из наиболее выдающихся сетевых решений Zyxel этого года, тоже отмеченное премией Taiwan Excellence Awards - уличный маршрутизатор NR7101 5G. Он также относится к числу решений, исползующих технологии 5G NR. Уличная модель похожа на indoor-модель, но рассчитана на работу в экстремальных условиях.



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