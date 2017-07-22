Zyxel вновь добился признания и был отмечен рядом престижных премий Taiwan Excellence Awards 2020. В этом году Zyxel стал единственным производителем сетевого оборудования Тайваня, чей бренд был включен в список Best Taiwan Global Brands. Компания вошла в список двадцати пяти самых дорогих брендов Тайваня (по версии Interbrand) в пятнадцатый раз. Хорошим завершением 2020 года стали победа Zyxel в Taiwan Excellence Awards 2020 и включение компании в список Best Taiwan Global Brands 2020.
Маршрутизаторы Wi-Fi 6 и устройства 5G, произведенные Zyxel, были отмечены тремя престижными премиями Taiwan Excellence Awards.
Продукты Zyxel уже 16 раз подряд отмечаются этими премиями и всего в активе компании уже 95 премий Taiwan Excellence Awards. По оценкам самой компании, успех был обеспечен ее долговременными инвестициями в разработку инновационных технологий, которые были вложены задолго до того, как эти технологии стали мейнстримом.
Маршрутизатор Armor G5
Среди отмеченных продуктов - мультигигабитный маршрутизатор Armor G5. Высокие скорости передачи по стандарту Wi-Fi 6 были обеспечены применением 64-разрядного 4-ядерного процессора 2.2 ГГц с 13 антеннами с увеличенным усилением сигнала. Маршрутизатор способен обслуживать одновременно до 30 соединений без потери производительности.
Этот маршрутизатор поддерживает технологию OpenVPN и способен защитить все соединения и устройства своей сети, включая устройства, которые обычно не поддерживают защиту с помощью VPN, например, смарт-телевизоры и игровые приставки.
Indoor-маршрутизатор NR5101 5G NR
Второй лауреат премии Taiwan Excellence Awards - маршрутизатор для помещений NR5101 5G NR. Это - одно из первых на рынке решений на базе технологии 5G New Radio (NR) Fixed Wireless Access (FWA). Модель способна обеспечить высокоскоростное подключение к интернету с минимальными задержками передачи данных даже в тех удаленных районах, где нет фиксированной линии для доступа к широкополосному интернету. Основа поддержки - применение технологий 5G и NR для подключения по WiFi на сверхвысоких скоростях без мертвых зон.
Уличный маршрутизатор NR7101 5G
Третье из наиболее выдающихся сетевых решений Zyxel этого года, тоже отмеченное премией Taiwan Excellence Awards - уличный маршрутизатор NR7101 5G. Он также относится к числу решений, исползующих технологии 5G NR. Уличная модель похожа на indoor-модель, но рассчитана на работу в экстремальных условиях.
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