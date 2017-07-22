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Новый релиз системы управления питанием RPCM Software 0.9.1 обладает наивысшей надежностью

09 декабря 2020, 23:02




Компания RCNTEC объявила о выпуске обновления программной системы удалённого управления электропитанием RPCM Software 0.9.1. Помимо основной функции, эта система позволяет выполнять также такие прикладные задачи, как осуществлять автоматический ввод резерва (АВР), защищать системы питания от коротких замыканий, поддерживать работу счётчика электроэнергии на каждом выводе и производить автоматический перезапуск устройств по их доступности/потреблению.

Выпущенное обновление учитывает накопленный опыт практического использования прежних версий программной системы, перечень решенных проблем при обратной связи с клиентами, а также накопленный опыт эксплуатации большого количества RPCMов клиентов компании, работающие "в полях". По оценкам производителя, новый релиз является наиболее стабильным и надёжным за всю историю развития RPCM Software.

Новый релиз системы управления питанием RPCM Software 0.9.1 обладает наивысшей надежностью


В новом релизе добавлены различные важные функции, полезные для практического использования, что подтверждает интерес клиентов RCNTEC к новому релизу.

Новый релиз системы управления питанием RPCM Software 0.9.1 обладает наивысшей надежностью


В частности, добавлена поддержка RADIUS для аутентификации, решены задачи авторизация на основе групп с детальными полномочиями, добавлена поддержка HTTPS для REST API, а также введены новые вызовы для REST API, реализована функции ведения журналов и многое другое.

Обновление RPCM Software доступно для скачивания в облаке для всех RPCMов с действующей гарантийной поддержкой.

Новый релиз системы управления питанием RPCM Software 0.9.1 обладает наивысшей надежностью




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