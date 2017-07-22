Компания RCNTEC объявила о выпуске обновления программной системы удалённого управления электропитанием RPCM Software 0.9.1. Помимо основной функции, эта система позволяет выполнять также такие прикладные задачи, как осуществлять автоматический ввод резерва (АВР), защищать системы питания от коротких замыканий, поддерживать работу счётчика электроэнергии на каждом выводе и производить автоматический перезапуск устройств по их доступности/потреблению.
Выпущенное обновление учитывает накопленный опыт практического использования прежних версий программной системы, перечень решенных проблем при обратной связи с клиентами, а также накопленный опыт эксплуатации большого количества RPCMов клиентов компании, работающие "в полях". По оценкам производителя, новый релиз является наиболее стабильным и надёжным за всю историю развития RPCM Software.
В новом релизе добавлены различные важные функции, полезные для практического использования, что подтверждает интерес клиентов RCNTEC к новому релизу.
В частности, добавлена поддержка RADIUS для аутентификации, решены задачи авторизация на основе групп с детальными полномочиями, добавлена поддержка HTTPS для REST API, а также введены новые вызовы для REST API, реализована функции ведения журналов и многое другое.
Обновление RPCM Software доступно для скачивания в облаке для всех RPCMов с действующей гарантийной поддержкой.
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