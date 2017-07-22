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Seagate создала два новых процессорных ядра повышенной безопасности на базе команд RISC-V

10 декабря 2020, 09:54




Компания Seagate Technology plc объявила о создании двух новых процессорных ядер, разработанных на базе открытой системы команд RISC-V. По оценке производителя, осуществленный компанией проект позволил создать новые модели ядер, обеспечивающие повышенную безопасность для используемых данных.

Объявление было сделано в рамках виртуального саммита RISC-V Summit 2020. Это стало первым публичным отчетом Seagate Technology plc о результатах многолетнего сотрудничества Seagate с RISC-V International.
Seagate создала два мобильных процессора RISC-V с повышенной безопасностью обработки данных

Согласно проекту, Seagate вела разработку двух ядер. Одно из них, построенное с поддержкой открытых стандартов, спроектировано из расчета достижения высокой производительности, другое - из расчета оптимизации занимаемой площади кристалла. Поскольку оба процессора поддерживают функции безопасности RISC-V, они обладают всеми соответствующими преимущества, проявляющимися в более высокой надежности, безопасности и мобильности данных от периферии до облака. Это становится особенно важным в эпоху передачи больших объемов данных.

Высокопроизводительное процессорное ядро с поддержкой команд RISC-V уже было реализовано в виде кристалла. Полученный опытный образец был проверен в системе управления жестких дисков.

Seagate создала два мобильных процессора RISC-V с повышенной безопасностью обработки данных


По сравнению с существующими решениями, высокопроизводительное ядро обеспечивает трехкратное увеличение производительности для критических рабочих нагрузок жесткого диска в реальном времени. В первоначальном сценарии использования это ядро позволило Seagate значительно увеличить доступную вычислительную мощность. Новый процессор открывает путь к более точному позиционированию за счет реализации усовершенствованных алгоритмов сервопривода (управления движением).

Второе процессорное ядро, оптимизированное по площади, пока реализовано только в проектном виде. Его физическое воплощение находится в процессе реализации.

Ядро с оптимизацией по площади может похвастаться гибко настраиваемой микроархитектурой и набором функций. Оно оптимизировано как для экономии места, так и для экономии энергии, поддерживает вспомогательные, поддерживающие или фоновые рабочие нагрузки. Оно может выполнять чувствительные к безопасности периферийные вычислительные операции (включая постквантовую криптографию следующего поколения), используя при этом меньше ресурсов.

Компания Seagate является активным участником процессорного рынка, она занимается выпуском специализированных процессоров. «За последний год компания Seagate выпустила почти миллиард процессоров, - отметил Сесил Макгрегор (Cecil Macgregor), вице-президент отдела разработки специализированных микросхем. - Благодаря таким объемам производства мы приобрели огромный опыт в проектировании систем на кристалле. Теперь мы можем производить специализированные процессоры RISC-V для наших будущих продуктов. Мы живем во время беспрецедентного роста корпоративных данных, и большая часть этих данных находится в движении. Эти ядра позволят устройствам использовать общую архитектуру набора команд RISC-V. Используя открытые архитектуры безопасности, они обеспечат более безопасное перемещение данных».



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