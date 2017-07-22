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Буксующий проект Apple Car будет развиваться под руководством эксперта по ИИ

10 декабря 2020, 12:15




Apple продолжит разработку собственных самоуправляемых автомобилей под новым руководством. Разработку Apple Car будет курировать Джон Джаннандреа (John Giannandrea), руководитель Apple по направлению искусственного интеллекта. Прежний руководитель направления Apple Car, Боб Мэнсфилд (Bob Mansfield), ушел на пенсию, сообщает Bloomberg.

Проект по разработке Apple Car носит название Project Titan. Последнее время о нем было очень мало публичной информация. С приходом нового руководства в лице Джаннандреа многие эксперты ожидают оживления. При этом отмечается, что операционной деятельностью по разработке самоуправляемых автомобилей Apple будет по прежнему заниматься Дуг Филд, т.е. существенных изменений или «смены курса» не произошло.

Один из беспилотных автомобилей Apple для тестирования ПО для автономного вождения

Один из беспилотных автомобилей Apple для тестирования ПО для автономного вождения


Эта кадровая перестановка привлекла внимание к самой теме руководства направления Apple Car в корпорации Apple. При открытии этого направления для создания самоуправляемого автомобиля в 2014 году руководство проектом было поручено Дэну Риччио (Dan Riccio), старшему вице-президенту Apple по разработке оборудования. По всей видимости, ему не хватало времени на этот проект, в результате чего проект развивался довольно вяло вплоть до 2016 года.

Боб Мэнсфилд «впервые» ушел на пенсию еще в июне 2012 года. Но принимая во внимание его прежние заслуги, он остался работать в Apple в качестве советника. В 2016 году он повторно «вышел на пенсию», чтобы заняться руководством проекта «Apple Car». Теперь случился его третий «выход».

Проектом Project Titan занимаются сотни инженеров Apple. Теперь они будут работать под руководством Джаннандреа, старшего вице-президента Apple по искусственному интеллекту и машинному обучению. Он также возглавляет разработку Siri и работу Apple над машинным обучением.

Разработка Apple технологии самоуправляемых автомобилей долгое время тормозится техническими проблемами и проблемами руководства. Изначально Apple работала над созданием полноценного самоуправляемого автомобиля. Позднее акцент сместился на разработку автономной системы вождения.

В 2017 году Тим Кук, генеральный директор Apple, подтвердил, что Apple продолжает работать над программным обеспечением для автономного вождения. «Мы сосредоточились на автономных системах. Это основная технология, которую мы считаем очень важной. Мы видим в ней основу для всех проектов по ИИ. Вероятно, это один из самых сложных проектов ИИ для работы», - заявил тогда он.



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