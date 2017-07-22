После продажи суббренда Honor, принадлежавшего ранее компании Huawei Technologies и попавшей в немилость Торговому комитету Правительства США, новый владелец бизнеса Honor - консорциум, созданный в основном из китайских коммерческих и правительственных компаний - сразу приступил к переговорам с американской компанией Qualcomm по вопросам производства и закупки чипсетов для будущих моделей Honor. Как пишут китайские отраслевые СМИ, предварительные переговоры между двумя компаниями идут успешно, и они довольно близки к заключению сделки.
Теперь нет сомнений, что обе компании - Huawei и Honor - будут соревноваться друг с другом. Из единой компании они превратились в конкурентов. Интрига сегодняшнего дня - как будет развиваться соперничество и чем оно закончится или не закончится никогда?
Известно, что генеральный директор Honor Чжао Мин недавно общался с сотрудниками компании и заявил, что теперь Honor стремится стать ведущим брендом смартфонов на китайском рынке.
Во время работы под брендом Huawei, компания Honor специализировалась на выпуске смартфонов бюджетного и среднего класса. Выпуском флагманских моделей занимался только Huawei, работая в рамках серий P и Mate.
Теперь Honor намерен заняться выпуском устройств премиум-класса. По слухам, среди его первых моделей, если ни самой первой, будет смартфон на базе недавно выпущенного чипсета Qualcomm Snapdragon 888. Это станет реальностью, если сделка состоится.
Интересно, но рынок сейчас ждет будущих конфликтов с Huawei. Они возможны не только в сегменте премиальных моделей смартфонов. Чжао Мин подтвердил, что Honor готовится запустить в производство «устройства, отличные от смартфонов». Более полной информации об этом пока нет.
Эксперты рынка, опираясь на список возможных альтернативных вариантов, уже с уверенностью предположили, что Чжао Мин мог говорить о запуске таких устройств, как Smart TV, умные часы, фитнес-браслеты и ноутбуки под брендом Honor. Интересно, что с рядом из этих продуктов Honor уже имел дело, т.е. у компании есть опыт в продвижении устройств этих типов.
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