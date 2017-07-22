РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Honor и Qualcomm почти договорились о поставках чипов для будущих смартфонов

10 декабря 2020, 15:34




После продажи суббренда Honor, принадлежавшего ранее компании Huawei Technologies и попавшей в немилость Торговому комитету Правительства США, новый владелец бизнеса Honor - консорциум, созданный в основном из китайских коммерческих и правительственных компаний - сразу приступил к переговорам с американской компанией Qualcomm по вопросам производства и закупки чипсетов для будущих моделей Honor. Как пишут китайские отраслевые СМИ, предварительные переговоры между двумя компаниями идут успешно, и они довольно близки к заключению сделки.

Теперь нет сомнений, что обе компании - Huawei и Honor - будут соревноваться друг с другом. Из единой компании они превратились в конкурентов. Интрига сегодняшнего дня - как будет развиваться соперничество и чем оно закончится или не закончится никогда?

Honor и Qualcomm почти договорились о поставках чипов для будущих смартфонов


Известно, что генеральный директор Honor Чжао Мин недавно общался с сотрудниками компании и заявил, что теперь Honor стремится стать ведущим брендом смартфонов на китайском рынке.

Во время работы под брендом Huawei, компания Honor специализировалась на выпуске смартфонов бюджетного и среднего класса. Выпуском флагманских моделей занимался только Huawei, работая в рамках серий P и Mate.

Теперь Honor намерен заняться выпуском устройств премиум-класса. По слухам, среди его первых моделей, если ни самой первой, будет смартфон на базе недавно выпущенного чипсета Qualcomm Snapdragon 888. Это станет реальностью, если сделка состоится.

Интересно, но рынок сейчас ждет будущих конфликтов с Huawei. Они возможны не только в сегменте премиальных моделей смартфонов. Чжао Мин подтвердил, что Honor готовится запустить в производство «устройства, отличные от смартфонов». Более полной информации об этом пока нет.

Эксперты рынка, опираясь на список возможных альтернативных вариантов, уже с уверенностью предположили, что Чжао Мин мог говорить о запуске таких устройств, как Smart TV, умные часы, фитнес-браслеты и ноутбуки под брендом Honor. Интересно, что с рядом из этих продуктов Honor уже имел дело, т.е. у компании есть опыт в продвижении устройств этих типов.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".

Читайте также:

  • Флагманы Samsung Galaxy S21 «потеряют» зарядное устройство и наушники
  • Евгений Касперский собирается выпустить "русский" смартфон, который невозможно "хакнуть"
  • OPPO получил патент на конструкцию складывающегося смартфона
  • Складной смартфон Galaxy Z Fold Lite будет выпущен в 1 кв. 2021 года
  • Патент Apple описывает петельный механизм для складного смартфона с выдвижными элементами

    • следующая новость
    Игровой сервис Microsoft xCloud станет доступным для ПК и iOS в 2021 году

    предыдущая новость
    Буксующий проект Apple Car будет развиваться под руководством эксперта по ИИ

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Обзор и тестирование блока питания Cooler Master V1000 Platinum Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка
    Лучшая оперативная память Обзор и тестирование блока питания Cooler Master V1000 Platinum Лучшая видеокарта для игр Главные новости за неделю Лучшие игровые ноутбуки
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    10 декабря, 2020

    В Apple ищут, что отобрать у будущих владельцев iPhone 13

    Перископический зум появится в iPhone не раньше 2023 года

    Apple и Google запретили трекинг X-Mode во всех приложениях App Store

    Флагманский процессор MediaTek 5G нового поколения появится к февралю 2021 года

    Игровой сервис Microsoft xCloud станет доступным для ПК и iOS в 2021 году

    Honor и Qualcomm почти договорились о поставках чипов для будущих смартфонов

    Буксующий проект Apple Car будет развиваться под руководством эксперта по ИИ

    D-Link готова устранить только часть критических уязвимостей у своих VPN-маршрутизаторов

    Seagate создала два новых процессорных ядра повышенной безопасности на базе команд RISC-V

    9 декабря, 2020

    Новый релиз системы управления питанием RPCM Software 0.9.1 обладает наивысшей надежностью

    Сетевые решения Zyxel были трижды отмечены престижной премией Taiwan Excellence Awards 2020

    В геймерской линейке мониторов AOC AGON появился новый герой - 49-дюймовый AGON AG493UCX

    МультиКубик выпустил мобильный LTE-проектор для групповых видеоразвлечений

    E Ink и Plastic Logic создадут цветные дисплеи на базе ACeP уже к концу 2020 года

    Китай запретил доступ к Tripadvisor - сайту для путешественников

    Раджа Кодури (Intel) показал плату дискретной графики для HC3 XG310

    Нано-ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Nano с процессором Core 11-го поколения весит всего 907 г

    8 декабря, 2020

    Cлужба Apollo Go Robo (Baidu) начала испытания роботакси в Пекине

    Нейробиологи раскрыли влияние видеоигр на развитие человеческих эмоций

    Microsoft создала облако Azure Government Top Secret для работы с сов.секретными документами

    ССЫЛКИ