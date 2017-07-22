Вчера Microsoft опубликовала заявление Джеррета Веста, вице-президента компании и руководителя подразделения Microsoft Gaming, в котором он поделился планами развития игрового сервиса Microsoft xCloud в будущем году.
В настоящее время у геймерского подразделения Microsoft существует облачный игровой сервис Microsoft xCloud. Он включен в подписку Xbox Game Pass Ultimate и стоит 15 долларов. За эту плату пользователи могут транслировать на свой мобильный телефон или планшет игры из библиотеки Microsoft Xbox. Этот сервис от Microsoft аналогичен Google Stadia, но доступен только для устройств на платформе Android.
Как заявил топ-менеджер, весной следующего года пользователи iOS-устройств и настольных ПК получат доступ к сервису потоковой трансляции игр из xCloud. В настоящее время доступ к этому сервису ограничен только устройствами на базе Android, а также географически (странами Северной Америки, а также рядом стран Европы и Азии). В результате, к услуге будет подключено в общей сложности до одного миллиарда устройств.
Пользователи iOS смогут получить доступ к сервису только через мобильный браузер. Доступ к загрузке через приложение невозможен из-за ограничений Apple App Store.
В настоящее время между Microsoft и Apple существует принципиальное разногласие по способу организации сервиса. С точки зрения Microsoft, пользователям следует предоставить мобильное приложения, которое будет действовать как каталог для выбора понравившейся игры для стриминговой трансляции. По мнению Apple, каждая отдельная игра должна существовать в виде отдельного приложения, список которых будет доступен через соответствующие инструменты Microsoft и другие сервисы потоковой передачи игр. В этом случае пользователи каждый раз будут грузить с сайта App Store понравившуюся игру как приложение, прежде чем они смогут получить ее контент.
Цели участников очевидны: Microsoft хочет упростить пользователям задачу выбора и подключения к понравившейся игре, при этом выплачивая Apple роялти «подушно», т.е. по каждому активному пользовательскому аккаунту. Apple же хочет получать роялти с каждой используемой игры, не обращая внимание, что пользователям потребуется сначала найти игру в каталоге, а потом отыскать в Магазине приложений соответствующее приложение и загрузить его вручную.
Чтобы избежать абсурдных действий, Microsoft намерена разрешить пользователям iOS-устройств получать доступ к сервису через веб-браузер. Аналогично поступают другие сервисы потоковой трансляции игр, такие как Stadia и GeForce Now, которые предоставляют свои услуги для iOS.
Что касается пользователей настольных компьютеров, то игровой сервис xCloud будет доступен им через приложение Xbox и браузер. Это означает, что если зайти в игру через Xbox позднее, то она восстановится на месте прерывания на настольном ПК.
Microsoft заявляет также, что готова к расширению географии доступности своего игрового сервиса. К странам, которые скоро получат эту услугу, относятся Австралия, Бразилия, Япония и Мексика. Возможно, этот список скоро пополнится новыми членами.
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