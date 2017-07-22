Генеральный директор компании MediaTek Рик Цай сообщил, что флагманский чипсет MediaTek следующего поколения с поддержкой 5G будет выпущен в первом квартале 2021 года.
Интерес к этому вопросу возник после недавнего анонса чипсета следующего поколения Snapdragon 888 от Qualcomm. Ожидается, что этим чипсетом будут оснащены будущие флагманские модели ряда производителей, а первые модели поступят в продажу уже в январе 2021 года.
MediaTek - это крупнейший на Тайване поставщик полупроводниковых чипов для смартфонов. После презентации Qualcomm компания MediaTek не могла долго затягивать с анонсом своих планов. Наконец, этот вопрос получил ответ.
Анонс был сделан на конференции IEEE Global Communications в Тайбэе, где гендиректор MediaTek выступал с докладом «Ускорение цифровой экономики после пандемии COVID-19». Он заявил, что компания планирует выпустить свой новый флагманский чип 5G к февралю 2021 года.
Заявление о разработке такого чипа делалось еще два месяца назад. Тогда MediaTek обозначил только совсем расплывчатый график. Было заявлено, что новые телефоны на базе нового чипа Dimensity 5G поступят в массовое производство в начале следующего года.
Нынешнее заявление MediaTek свидетельствует о том, что тайваньский производитель уже точно определился со сроками готовности своего нового чипа 5G для смартфонов премиум-класса.
Ожидается, что общемировые поставки телефонов с поддержкой 5G в следующем году удвоятся по сравнению с 200 млн единиц в этом году. Согласно прогнозам, аналогичные темпы роста поставок смартфонов с поддержкой 5G сохранятся и в 2023 году. При этом ожидается, что общемировой уровень проникновения смартфонов с поддержкой 5G в 2023 году достигнет примерно 60%, тогда как в 2022 году этот уровень составит 49%. Со слов Цая, на конец нынешнего года уровень проникновения смартфонов с поддержкой 5G уже достиг 18%.
Цай также отметил в своем выступлении, что компания сохранит полный охват рынка с предоставлением чипсетов с поддержкой 5G для всех сегментов, в том числе для смартфонов начального уровня.
До сих пор флагманскими моделями MediaTek остаются Dimensity 1000 и Dimensity 800, которые уже использует ряд OEM-производителей в своих флагманских смартфонах.
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