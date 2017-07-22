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Apple и Google запретили трекинг X-Mode во всех приложениях App Store

10 декабря 2020, 20:36




На этой неделе Apple и Google потребовали от всех разработчиков удалить функцию трекинга от компании X-Mode Social в своих приложениях, размещенных в соответствующих магазинах приложений. В случае неисполнения требования им грозит удаление приложения из каталога, сообщает The Wall Street Journal.

Это решение нацелено на запрет дальнейшего использования функции X-Mode Social для сбора GPS-данных о местонахождении пользователей. Поводом для бана послужили результаты расследования, проведенного в Сенате, где выяснили, что компания X-Mode Social предоставляла собранные ею данные заказчикам из правительственных органов США.

Apple и Google запретили трекинг X-Mode во всех приложениях App Store


Google дала семь дней на удаление X-Mode Social из приложений; Apple предоставила две недели на исполнение требования. На текущий момент известно, что Apple выявила около 100 приложений в своем Магазине от 30 различных разработчиков, которые использовали функции X-Mode Social.

Скандал разразился в начале ноября, когда издание Vice опубликовало соответствующий материал. Согласно результатам проведенного расследования, X-Mode Social собирала данные из приложений и продавала их государственным подрядчикам, которые затем передавали эти данных военным США. X-Mode выплачивала разработчикам определенное вознаграждение за добавление ее SDK в их приложения.

Масштабы сбора данных обозначил генеральный директор X-Mode Social еще в апреле. Тогда он заявил, что благодаря использованию этой функции, компания имеет возможность отслеживать местоположение более 25 млн устройств на территории США и около 40 млн устройств в других странах.

В дальнейшем было проведено правительственное расследование. Его результатом стало решение Apple и Google о наложении запрета.

Поскольку вся ответственность легла на компанию X-Mode, то она выступила с заявлением. В нем отмечено, что компания пересмотрела свои взаимоотношения с правительственными заказчиками. В тоже время было обращено внимание на то, что аналогичные данные собирают многие другие компании, которые сейчас остаются вне подозрений.

«Запрет на установку X-Mode SDK будет иметь широкие последствия для экосистемы, - заявили в компании. - X-Mode собирает данные мобильных приложений теми же методами, которые использует большинство других SDK, нацеленных на предоставление рекламы. Своим решением Apple и Google создадут прецедент, который позволит им в дальнейшем определять право частных компаний на сбор и использование данных из мобильных приложений».

В то же время сенатор Рон Виден, который инициировал расследование в отношении X-Mode, одобрил действия Apple и Google. Он заявил, что они «поступают правильно», а изгнание X-Mode Social, самой известной компании среди тех, кто занимается отслеживанием местоположения пользователей, стало лишь первым шагом на пути «защиты конфиденциальности американцев, включая искоренение бизнеса сбора и продажи данных с телефонов американцев».

Известно, что Apple уже работает над тем, чтобы навести порядок в использовании подобных методов отслеживания. В версии iOS 14.3 Apple реализует новую функцию App Store, которая требует от разработчиков четко раскрывать, какие именно данные собираются от пользователей приложения. Начиная с будущего года, для публикации приложений в магазине App Store будет требоваться получение разрешения на отслеживание в приложениях и на веб-сайтах. Это право будет подтверждать пользователь.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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