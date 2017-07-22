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Перископический зум появится в iPhone не раньше 2023 года

10 декабря 2020, 22:31




Как сообщает южнокорейский сайт TheElec, перископический зум в смартфонах iPhone появится не раньше 2023 года. Причина задержки заключается не в принципиальном нежелании Apple использовать эту технологию, а в необходимости получения договоренностей с поставщиками требуемых технологических частей и правообладателями, которые не торопятся пропускать Apple в эту нишу, стараясь, насколько возможно, сохранить на своей стороне технологическое преимущество при зум-съемке.

Возможно, об этом знают не все поклонники iPhone, но, несмотря на большое внимание в отношении развития фото- и видеофункций, Apple все еще отстает в качестве зум-съемки с помощью камеры телефона. До настоящего времени ни один из смартфонов iPhone не обладал перископическим модулем. Его применение, напомним, позволяет добиться высокой детализации в зум-режиме при сохранении компактных размеров самой камеры.

Перископический зум появится в iPhone не раньше 2023 года


Технология перископического зума появилась пару лет назад. Первой ее вывела на рынок компания Huawei, которая в начале 2019 года представила смартфон Huawei P30 Pro, оснащенный перископическим модулем. В нем был применен особый механизм укладки линз, который при раскрытии обеспечивает точную оптическую фокусировку в зуме.

На сегодняшний день ключевым патентом на технологию складных линз для перископического модуля владеет компания Samsung. Но она не торопится поставлять эти компоненты Apple, стремясь сохранить за собой конкурентное преимущество.

Согласно имеющимся данным, Samsung использует шариковый механизм для раскладки линз при съемке с зумом. В то же время Apple имеет патент на систему с пружинным приводом для перископического модуля. Но механизм Apple имеет меньшую скорость и точность раскрытия линз, требует больше энергозатрат и менее долговечен в работе. Эти обстоятельства играют определяющую роль для технологии, поскольку перископический модуль оснащается большим количеством линз, а получающийся сенсор оказывается более крупных габаритов, чем у механизма Samsung.

По имеющимся слухам, Apple может обойти эту проблему и получить технологию от Samsung Electro-Mechanics, воспользовавшись правами своего поставщика LG InnoTek. Но по словам экспертов, знакомых с существом проблемы, для реализации этой возможности придется подождать до 2022-2023 года.

В то же время «тайная» поставка может иметь только ограниченный размер партии. Если Apple соберется внедрять эту технологию в массовом порядке, то ей потребуются поставки перископических модулей совсем в других количествах. В этом случае Apple придется вести переговоры с Samsung напрямую.

Как сообщает Elec, подобная сделка, скорее всего, станет возможна, только после замены Samsung своих японских поставщиков компонентов привода - Mitsumi Electric и Alps Alpine.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".


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