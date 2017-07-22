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В Apple ищут, что отобрать у будущих владельцев iPhone 13

10 декабря 2020, 23:16




Известно, что большинство покупателей новых смартфонов iPhone 12 были вынуждены в этом году разгребать домашние завалы в поисках зарядки и проводных наушников. Причиной их поисков стали доводы, что в Apple посчитали: эти аксессуары больше не нужны пользователям.

Так показали опросы, которые компания проводила среди своих поклонников в начале года. Apple спрашивала, что делают пользователи со своими зарядными устройствами. Видимо, большинство пользователей ответили так, что в Apple посчитали, что зарядные устройства им не нужны.

В Apple ищут, что отобрать у будущих владельцев iPhone 13


Наученные горьким опытом, эксперты обращают сейчас внимание, какие опросы продолжает проводить Apple.

Первый из последних опросов касался оценки удовлетворенности пользователей от пользования функцией распознавания по лицу Face ID. Apple предлагала ответить, испытывают ли пользователи недовольство при пользовании Face ID и с чем это связано.

Были предложены следующие варианты ответов:

  • Тревоги о безопасности или конфиденциальности;
  • Мне не нравится брать телефон в руки ради Face ID;
  • Медленная реакция;
  • Иногда камера не находит мое лицо (например, при слабом освещении, под разными углами, лежа, в солнечных очках);
  • Предпочитаю пользоваться Touch ID;
  • Ненадежный; не всегда проводит разблокировку iPhone;
  • Другое;
  • Не уверен.

Если судить по тональности вопроса, по всей видимости, в iPhone 13 сохранится как Face ID, так и Touch ID. Возможно, сканер отпечатков пальцев окажется под экраном, но он сохранится как элемент интерфейса. Продолжающаяся пандемия также заставляет компанию сохранить сканер отпечатков пальцев в следующей версии iPhone.

Но Apple не унимается и продолжает искать, что еще отобрать у пользователей будущего iPhone 13.

Среди оставшихся «ценностей» у пользователей Apple iPhone еще может отобрать:

  1. скоба для извлечения SIM-карты,
  2. наклейки Apple
  3. кабель USB-C-to-Lightning.


Очевидно, что первые два элемента не сильно расстроят пользователей, зато потеря кабеля USB-C-to-Lightning может оказаться более чувствительной.

Об этом свидетельствует новый опрос, который проводит Apple среди владельцев iPhone 12. Она опрашивает их, пользуются ли они этими тремя аксессуарами. Судьба пользователей в руках дающих ответы.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".

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