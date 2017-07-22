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Мягкий водный робот работает от света и управляется магнитным полем

10 декабря 2020, 23:39




Исследователи из Северо-Западного университета (Northwestern University) (шт. Иллинойс, США) разработали мягкого водного робота, который может легко перемещаться со скоростью хождения человека и не требует для своей работы специального питания. Необходимую энергию робот получает из окружающего света и управляется с помощью магнитных полей. Робот способен легко протиснуться в ограниченном пространстве, может поднимать тяжести, переносить их с одного места на другое и бережно опускать предметы на поверхность без всякого удара. Все движения совершаются в водной среде.

Внешне робот напоминает четвероногого осьминога размером около 1 см в диаметре. Основу конструкции составляет гидрогель, который покрывает каркас из никелевых нанопроволок. В их структуру добавлены специально разработанные полимерные молекулы. Благодаря полученной комбинации материалов робот легко перемещается в водяной среде.

Мягкий водный робот работает от света и управляется магнитным полем


В обычном состоянии робот лежит ровно на поверхности. Если появляется свет, то под его воздействием молекулы приобретают свойство гидрофобности. Они начинают отталкивать воду от себя. В результате «ноги» робота изгибаются, заставляя его подняться «в полный рост».

Если робот, находясь в поднятом состоянии, подвергается воздействию вращающегося магнитного поля, то он начинает двигаться благодаря специально подобранной форме скелета из нанопроволоки.

Большинство показанных роботов демонстрировали скорость перемещения улитки. Однако команда разработчиков утверждает, что у них существуют модели, которые способны перемещаться с достаточно высокой скоростью. Она составляет приблизительно один шаг человека в секунду. Такой робот, с их слов, сможет перемещаться под водой с той же скоростью, с какой человек ходит по поверхности.

«Мы можем запрограммировать определенные последовательности магнитных полей, которые будут удаленно управлять перемещениями робота и направлять его по нужным траекториям на плоских или наклонных поверхностях, - заявила Моника Ольвера де ла Крус, соавтор исследования. - Эта программируемая функция позволяет направлять робота даже через узкие проходы со сложными маршрутами».

Для отключения робота достаточно выключить свет. После этого робот проседает и принимает плоскую форму. Для повторной активации нужно включить свет и запустить управление магнитным полем.



При необходимости, робот может переносить предметы, заявляют исследователи. Он может обвить предмет «ногами» и перекатываться - это один из способов. Другой в том, что он может «закрепить» липкий предмет к своей «спине» и ползать. Добравшись до места назначения, он может выпустить груз, перевернувшись или стряхнув липкий предмет, вращаясь, почти как в брейк-дансе.

Исследователи утверждают, что мягкого робота можно использовать, например, для очистки воды от загрязнения или для доставки лекарств в организм.

Исследование было опубликовано в журнале Science Robotics. Команда предоставила видео с демонстрацией возможностей своего изобретения.



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