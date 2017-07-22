Компания OPPO анонсировала две новые модели смартфонов Reno5 5G и Reno5 Pro 5G в серии Reno.
OPPO Reno5 5G
Первая модель, Reno5 5G, оснащена 6,43-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ (2400х1080 пикселей) и частотой обновления 90 Гц. Дисплей выполнен по технологии 2.5D с плавными, закругленными краями, позволяющие добиться соотношения площади экрана к корпусу, равному 91,7%.
Начинка модели представлена 7-нм чипсетом Snapdragon 765G с графическим процессором Adreno 620. Оперативная память выстроена на базе LPDDR4x и предлагается в двух комбинациях - 8/12 Гбайт; встроенная общая память аналогично - 128/256 Гбайт (UFS 2.1).
Поддержка фото/видео реализована с помощью блока камер, представленного основным датчиком на 64 Мп с диафрагмой f/1,7, сверхширокоугольным объективом на 8 Мп с углом охвата 119° и диафрагмой f/2,2, макрокамерой на 2 Мп и монохромным объективом на 2 Мп с диафрагмой f/2,4. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп и диафрагму f/2,4.
OPPO Reno5 5G
Телефон поддерживает сети 5G, SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 + 5 ГГц), а также полный комплект беспроводных и проводных технологий: Bluetooth 5.1, GPS/ГЛОНАСС/Beidou, USB Type-C.
Аккумулятор имеет емкость 4300 мАч и поддерживает быструю зарядку 65 Вт Super Flash Charge (SuperVOOC 2.0).
Модель OPPO Reno5 5G будет выпускаться в нескольких цветовых вариантах дизайна по цене 412 долларов (30 100 руб.) за комплектацию 8/128 Гбайт и 458 долларов (33 400 руб.) за версию 12/256 Гбайт.
OPPO Reno5 Pro 5G
Вторая модель OPPO Reno5 Pro 5G имеет немного более крупный экран (6,55-дюйма) при том же разрешении Full HD+. Базовая технология дисплея - OLED. Частота обновления составляет 90 Гц, а соотношение площади экрана к корпусу (92,1%) практически то же, что у первой модели. В отличие от Reno5 5G, экран этого смартфона сильно изогнут по бокам.
Но главное отличие новинки - это аппаратная начинка. Она выстроена на базе 7-нм чипсета MediaTek Dimensity 1000+ с графическим процессором Mali-G77 MC9.
OPPO Reno5 Pro 5G
Конфигурация памяти и блока камер аналогична той, которая представлена у первой модели. Есть совсем небольшое отличие в емкости аккумулятора, который у OPPO Reno5 Pro 5G увеличена до 4350 мАч, но в остальных характеристиках разницы нет, вплоть до цветовых решений.
В такой конфигурации модель OPPO Reno5 Pro 5G на 8/128 Гбайт будет продаваться по цене 519 долларов (37 900 руб.), а модель 12/256 Гбайт за 580 долларов (42 400 руб.).
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