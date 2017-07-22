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Анонс Oppo Reno5 5G и Reno5 Pro 5G: субфлагманы с отличным дизайном

11 декабря 2020, 10:02




Компания OPPO анонсировала две новые модели смартфонов Reno5 5G и Reno5 Pro 5G в серии Reno.

OPPO обновила линейку Reno двумя моделями - Reno5 5G и Reno5 Pro 5G


OPPO Reno5 5G

Первая модель, Reno5 5G, оснащена 6,43-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ (2400х1080 пикселей) и частотой обновления 90 Гц. Дисплей выполнен по технологии 2.5D с плавными, закругленными краями, позволяющие добиться соотношения площади экрана к корпусу, равному 91,7%.

Начинка модели представлена 7-нм чипсетом Snapdragon 765G с графическим процессором Adreno 620. Оперативная память выстроена на базе LPDDR4x и предлагается в двух комбинациях - 8/12 Гбайт; встроенная общая память аналогично - 128/256 Гбайт (UFS 2.1).

Поддержка фото/видео реализована с помощью блока камер, представленного основным датчиком на 64 Мп с диафрагмой f/1,7, сверхширокоугольным объективом на 8 Мп с углом охвата 119° и диафрагмой f/2,2, макрокамерой на 2 Мп и монохромным объективом на 2 Мп с диафрагмой f/2,4. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп и диафрагму f/2,4.

OPPO обновила линейку Reno двумя моделями - Reno5 5G и Reno5 Pro 5G

OPPO Reno5 5G


Телефон поддерживает сети 5G, SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 + 5 ГГц), а также полный комплект беспроводных и проводных технологий: Bluetooth 5.1, GPS/ГЛОНАСС/Beidou, USB Type-C.

Аккумулятор имеет емкость 4300 мАч и поддерживает быструю зарядку 65 Вт Super Flash Charge (SuperVOOC 2.0).

Модель OPPO Reno5 5G будет выпускаться в нескольких цветовых вариантах дизайна по цене 412 долларов (30 100 руб.) за комплектацию 8/128 Гбайт и 458 долларов (33 400 руб.) за версию 12/256 Гбайт.


OPPO Reno5 Pro 5G

Вторая модель OPPO Reno5 Pro 5G имеет немного более крупный экран (6,55-дюйма) при том же разрешении Full HD+. Базовая технология дисплея - OLED. Частота обновления составляет 90 Гц, а соотношение площади экрана к корпусу (92,1%) практически то же, что у первой модели. В отличие от Reno5 5G, экран этого смартфона сильно изогнут по бокам.

Но главное отличие новинки - это аппаратная начинка. Она выстроена на базе 7-нм чипсета MediaTek Dimensity 1000+ с графическим процессором Mali-G77 MC9.

OPPO обновила линейку Reno двумя моделями - Reno5 5G и Reno5 Pro 5G

OPPO Reno5 Pro 5G


Конфигурация памяти и блока камер аналогична той, которая представлена у первой модели. Есть совсем небольшое отличие в емкости аккумулятора, который у OPPO Reno5 Pro 5G увеличена до 4350 мАч, но в остальных характеристиках разницы нет, вплоть до цветовых решений.

В такой конфигурации модель OPPO Reno5 Pro 5G на 8/128 Гбайт будет продаваться по цене 519 долларов (37 900 руб.), а модель 12/256 Гбайт за 580 долларов (42 400 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".

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