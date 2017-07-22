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addlink анонсировал сверхскоростной SSD-накопитель s95 нового поколения для M.2 PCIe

11 декабря 2020, 12:54




Известная тайваньская компания addlink с уже более 10-летним опытом работы в области создания мобильных решений для хранения данных объявила о выпуске сверхскоростного твердотельного накопителя Gen4 x4 NVMe 1.4 нового поколения. Модель получила обозначение addlink S95. Продукт рассчитан в первую очередь на геймерские решения и позволяет существенно повысить их уровень.

SSD-накопитель addlink S95 выстроен с использованием нового контроллера Phison премиум-класса PS5018-E18 и надежной флеш-памяти TLC NAND. Это позволяет подключаться к внешнему кэшу DDR4@2666 и применять технологию кэширования SLC.

addlink анонсировал сверхскоростной SSD-накопитель s95 для M.2 PCIe нового поколения


Согласно полученным тестовым замерам, максимальная скорость последовательного чтения/записи может достигать 7000/6800 Мбайт/с. Это почти в 14 раз быстрей, чем демонстрируют типовые SSD-накопители стандарта SATA III. По сравнению с типовыми SSD-накопителями стандарта PCIe 3.0 прирост составляет двукратный уровень.

addlink анонсировал сверхскоростной SSD-накопитель s95 для M.2 PCIe нового поколения


Новый продукт полностью обратно совместим с PCIe 3.0. Устройство совместимо с новейшими процессорами AMD Ryzen 3-го поколения и Intel Tiger Lake 11-го поколения на платформе M.2 Gen4x4.

Среди других полезных функций новой модели SSD-накопителя addlink S95 отмечают использование новейшей версии контроля ECC, расширенные алгоритмы по выравниванию износа ячеек, наличие специальных алгоритмов управления плохими блоками, дополнительные функции контроля состояния и функции TRIM. Все это обеспечивает высокую надежность при наилучшей производительности.

В арсенале пользователя есть бесплатная утилита addlink Toolbox для упрощенного анализа и мониторинга состояния SSD-диска S95.

Производитель выпускает несколько моделей S95, отличающихся по емкости: 1 Тбайт и 2 Тбайт, в будущих планах выпуск модели на 4 Тбайт. SSD-накопитель addlink S95 NVMe PCIe M.2 поставляется с 5-летней гарантией и доступен на Amazon.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Silicon Power Bolt B80 512GB. Портативный твердотельный накопитель Silicon Power Bolt B80 512GB выделяется своим футуристичным дизайном и защитой военного образца. Но это лишь малая часть его достоинств. Подробнее об этом читайте в статье "Silicon Power Bolt B80 512GB: обзор и тест необычного портативного SSD".

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