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Секретные снимки нового двухкристального процессора Intel Sapphire Rapids Xeon утекли в сеть

11 декабря 2020, 15:06




Анонимный участник форума ServeTheHome поделился снимками нового процессора Intel Sapphire Rapids Xeon. По сути это первые общедоступные снимки ожидаемого процессора, которые «засветились» в сети.

Перед нами инженерный образец с тактовой частотой около 2,0 ГГц, построенный по двухкристальной схеме. Его конструкция напоминает процессоры Cascade Lake-SP. Образец поддерживает 56 ядер и 112 потоков, размещенных на двух кристаллах. Для установки на материнской плате потребуется разъем LGA4677 с 4677 контактами.

Секретные снимки нового двухкристального процессора Intel Sapphire Rapids Xeon утекли в сеть


Процессоры Sapphire Rapids планируется выпускать по усовершенствованному 10-нм техпроцессу SuperFin, который, как утверждается, будет допускать применение даже двухкристальных конфигураций.

Интерес к обновленному техпроцессу SuperFin проявился с новой силой этим летом, когда Раджи Кодури представил его на Architecture Day 2020. Intel относит его к числу «крупнейших улучшений в рамках единого техпроцесса за всю историю компании». Технология 10 нм процессорного узла SuperFin дебютировала в 2018 году, но быстрого роста популярности сразу не получилось. Сейчас идет уже третий этап внедрения новой технологии, поэтому многие эксперты ожидают увидеть полностью доработанный образец.

Секрет технологии состоит в использовании нового класса диэлектрических материалов «Hi-K». Они укладываются в сверхтонкие слои и формируют «супер решетку» с длиной ребер всего около нескольких ангстрем. Благодаря многочисленным оптимизациям внутри кристалла, узел SuperFin обещает повысить производительность на 17-18% при расширении диапазона допустимых тактовых частот. В результате его внедрения можно ожидать существенного роста удельной эффективности на Вт вложенной мощности.



Ожидается, что новый разъем LGA и новые 10-нм процессоры Sapphire Rapids Xeon появятся на рынке в 2021 году. По слухам, Intel собирается оформить их в виде новых процессорных платформ.

Секретные снимки нового двухкристального процессора Intel Sapphire Rapids Xeon утекли в сеть


Использование двухкристальной схемы означает, что Intel применила при конструировании этого инженерного образца технологию Multi-Chip Package. Она предусматривает применение моста EMIB (Intel Embedded Multi-die Interconnect Bridge), позволяющего устанавливать на плате полупроводниковые модули, произведенные по разным технологическим процессам, а затем выстраивать соединение «единого процессора» с внешним устройством.

Будущая 10-нм платформа Sapphire Rapids должна предоставить множество новых функций, таких как контроллер памяти DDR5 в сочетании с ускорителем потоковой передачей данных Intel (DSA); поддержку нового протокола PCIe 5.0 со скоростью передачи данных 32 ГТ/с (гигатранзакций в секунду,) и поддержку CXL 1.1 для ускорителей следующего поколения.

Точная конфигурация процессора, замеченного на фотографии, неизвестна.



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