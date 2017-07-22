В настоящее время суммарные вычислительные ресурсы МСЦ РАН оцениваются на уровне 1,8 петафлопс. Их разработкой и внедрением занимаются с 2012 года специалисты компании РСК, используя для своих решений высокоплотные и энергоэффективные наработки «РСК Торнадо» и RSC PetaStream со 100% жидкостным охлаждением на «горячей воде».
В течение 2020 года специалистами РСК проводилась очередная плановая модернизация суперкомпьютера МВС-10П ОП2 в МСЦ РАН. В результате пиковая производительность этой вычислительной системы выросла более чем в два раза, достигнув 893 Терафлоп.
Были добавлены 101 вычислительный узел на базе серверных процессоров Intel Xeon Scalable 2-го поколения (модели Intel Xeon Gold 6248R), серверных плат Intel Server Board S2600BPB и твердотельных накопителей Intel. Для высокоскоростной передачи данных между вычислительными узлами используется технология коммутации Intel Omni-Path.
В настоящее время вычислительная система МСЦ РАН занимает 6-ю строчку в рейтинге Top50 самых мощных суперкомпьютеров в России и СНГ. Этот результат достигнут благодаря применению технологии масштабируемых распределённых и компонуемых «по требованию» систем хранения данных RSC Storage on-Demand на основе твердотельных дисков Intel SSD и Intel Optane SSD с интерфейсами NVMe. Кроме того, в суперкомпьютере МСЦ РАН установлены новые узлы для хранения данных на базе высокоскоростных твердотельных дисков Intel в форм-факторе E1.S (так называемые «рулеры»).
Этапы развития и достижения суперкомпьютера МВС-10П ОП2 в МСЦ РАН
Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской академии наук (МСЦ РАН) является одним из самых мощных в России в сфере науки и образования. Ресурсами Центра коллективно пользуются более 150 научно-исследовательских групп, решающих фундаментальные и прикладные задачи.
МСЦ РАН был создан в 1996 году. В начале 2001 года в нем была введена в эксплуатацию кластерная система МВС-1000М, ставшая первым российским суперкомпьютером, который преодолел терафлопсный рубеж. В июне 2002 года эта система заняла 64-е место по производительности в Top500 мирового рейтинга суперкомпьютеров. Всего за период с 2002 по 2016 годы суперкомпьютеры МСЦ РАН 37 раз входили в мировой список Top500 самых высокопроизводительных вычислительных систем, при этом 18 раз в первую сотню.
Вычислительные системы МСЦ РАН входили 23 раза в мировой список самых энергоэффективных суперкомпьютеров Green 500 за период с 2007 по 2016 год, причем 11 раз они попадали в первую сотню.
В ноябре 2020 года суперкомпьютер МВС-10П ОП2 в МСЦ РАН впервые попал в мировой рейтинг IO500 самых высокопроизводительных систем хранения данных и занял 18-е место - самое высокое среди трех российских систем в этом списке.
Вычислительные ресурсы МСЦ РАН в наши дни используются при выполнении научно-исследовательских проектов в самых различных областях: здравоохранение, аэрогидродинамика, молекулярная динамика, квантовая химия, исследование свойств материалов, моделирование природно-климатических процессов и многие другие.
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