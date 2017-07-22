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Microsoft добавила средства эмуляции x64 в Windows 10 для ARM-компьютеров

11 декабря 2020, 17:07




Microsoft выпустила первую предварительную версию системы эмуляции x64-команд для устройств ARM64. Инструментарий распространяется через доверенную группу Windows Insiders, открытую на канале для разработчиков Dev Channel. Новый набор средств доступен, начиная со сборки 21277. Его можно установить на ARM-компьютерах вместе с Windows 10, следуя предоставленным инструкциям.

В настоящее время Windows 10 на ARM-компьютерах поддерживает эмуляцию только для 32-разрядных приложений x86. Это означает, что огромный список полезных приложений из числа тех, которым необходимо для работы использование большого объема оперативной памяти, не будут работать на существующей ARM-платформе. В их число попадают прежде всего многие новые приложения, для которых разработчики просто не предусматривали совместимость с устаревшими версиями ОС,

Необходимо отметить, что Windows 10 на ARM изначально поддерживает 64-разрядные ARM64-инструкции, но они не распространяются на инструкции x64.

Microsoft добавила средства эмуляции x64 в Windows 10 для ARM-компьютеров


В предварительной версии ARM-пользователи могут устанавливать приложения x64 из Microsoft Store или с любого другого источника.

Как считают разработчики, интерес к установке нового инструмента будут проявлять не только в силу названных причин, а также руководствуясь желанием повысить производительность в новой x64 среде для тех программ, которые раньше применялись при 32-разрядной эмуляции. Эти приложения могут выиграть от доступа к увеличенному объему адресуемой памяти.

Некоторые из приложений, как отмечают в Microsoft, могут все-таки не работать в режиме эмуляции. Сообщается, что инструмент еще находится в разработке и со временем будет улучшаться как с точки зрения совместимости, так и производительности.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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