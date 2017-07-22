Управление по патентам и товарным знакам США опубликовало патентную заявку Apple на носимый гаджет для измерения артериального давления.
Эксперты сразу обратили внимание на то, что показанная конструкция свидетельствует о том, что в Apple могут пересмотреть модель реализации данной прикладной функции и вместо совмещения измерительного датчика с умными часами выпустить самостоятельное носимое устройство, отдельное от Apple Watch.
По формуле патента видно, что манжета поставляется с блоком управления взамен традиционного часового интерфейса. Заявитель специально указывает, что блок управления способен содержать пользовательский интерфейс, включая функции, связанные с часами. Однако основное предназначение гаджета состоит в оценке набора собранных показаний артериального давления пользователя.
Датчик гаджета замеряет сразу весь набор признаков, через которые можно оценить изменения давления манжеты, которое она оказывает при измерении кровяного давления. Фактические данные определяются по одному или нескольким физиологическим признакам, снимаемым у пациента.
Сначала проводится последовательный сбор данных, которые отражают уровень артериального давления, следуя специальной процедуре. Затем из полученного набора характеристик выделяют отдельные показатели: систолическое, диастолическое и средний показатель артериального кровяного давления пациента.
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