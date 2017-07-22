Немецкая компания Volocopter заявила о готовности запустить в коммерческую эксплуатацию пилотируемые туристические поездки на квадрокоптерах eVTOL в Сингапуре. Компания намерена открыть регулярные рейсы «в течение следующих двух-трех лет». Интерес к этим поездкам оказался настолько велик, что за два года вперед распроданы все предварительные заказы.
Компания Volocopter запустила свой проект два года назад, когда Volocopter 2X совершил свой первый пилотируемый полет над заливом Марина-Бэй в октябре 2019 года.
Volocopter 2X совершил свой первый пилотируемый полет над заливом Марина-Бэй в Сингапуре в октябре 2019 года.
Выбор Сингапура выглядит немного странным на первый взгляд. Эта страна обладает очень компактной площадью, благоустроенными дорогами и системой метро MRT. Для аэротакси, которое позволяет перемещаться там, где нет дорог, этот выбор кажется странным.
Тем не менее, причины выбора очевидны. В стране есть много денег, она проявляет высокую готовность к технологическим исследованиям, а правительственные органы, включая местное авиационное управление, благосклонно относится к инновациям.
«Сингапур известен своей ведущей ролью в готовности предоставить свои ресурсы для развития новых технологий, - заявил Флориан Рейтер, генеральный директор Volocopter. - Наше успешное сотрудничество с Советом экономического развития, Министерством транспорта и Управлением гражданской авиации Сингапура показало, что в Азии нет лучшего места для запуска услуг электрического аэротакси, чем Сингапур».
В компании Volocopter заявили, что в ближайшие три года они намерены создать в Сингапуре команду из 200 человек, которая будет заниматься продажей турпоездок на аэротакси. Это будут индивидуальные полеты, где экипаж будет состоять из пилота и туриста. В дальнейшем Volocopter намерена получить разрешение на автономные полеты без пилота, что позволит совершать путешествия на квадрокоптере в одиночку или вдвоем.
На первых порах компания предлагает туристические полеты VoloFirst: 10-15-минутное живописное развлечение с полетом «над южными водами, откуда открывается захватывающий вид на горизонт Марина-Бэй». Цена билетов составляет 365 долл. Для сравнения, альтернативный туристический 45-минутный обзорный полет на вертолете над Сингапуром для четырех человек стоит 2600 долларов, причем без возможности фотографировать.
Небольшая продолжительность полета объясняется ограниченностью запаса хода аэротакси. В настоящее время Volocopter способен пролететь не более 35 км между зарядками аккумулятора. Компактный город Сингапур является идеальным местом для развития подобного проекта.
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