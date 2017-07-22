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Первый флагман Xiaomi Mi 11 на новом чипе Snapdragon 888 выйдет уже в этом году - 29 декабря

14 декабря 2020, 10:25




В начале этого месяца при анонсе нового флагманского чипсета Qualcomm Snapdragon 888 генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь заявил, что именно Xiaomi станет компанией, выпустившей первый в мире смартфон, оснащенный новым флагманским чипом. Им станет модель Xiaomi Mi 11. Однако дата выпуска гаджета оставалась в секрете. Теперь это уже не является тайной: по слухам, опубликованным изданием Gizmochina, дебют новинки состоится 29 декабря.

Новость носит неофициальный характер, поэтому нет точной информации о географии будущего анонса. Неизвестно, будет ли событие носить глобальный характер или будет распространяться только на Китай.

Первый флагман Xiaomi Mi 11 на новом чипе Snapdragon 888 выйдет уже в этом году


Ранее сообщалось, что телефон поступит в продажу уже в декабре. Это позволяет сделать вывод, что телефон не только будет будет анонсирован 29 декабря, но и в тот же день станет доступен в розничных магазинах. Глобально или только в Китае? В ответе на этот вопросе пока сохраняется интрига.

Утечка рендеров указывает на то, что у нового флагмана будет изогнутый дисплей с круглым вырезом под селфи-камеру в верхнем левом углу экрана. Дизайн задней части претерпит изменения по сравнению с предшественником: там станет меньше камер. Теперь среди них будут представлены основная камера на 108 Мп, сверхширокоугольная камера на 13 Мп и камера для макросъемки на 5 Мп. У предшественника будущего флагмана (это была модель Mi 10 5G) было четыре камеры.

Среди других характеристик известно, что частота обновления экрана составит 120 Гц, емкость аккумулятора - 4780 мАч, мощность проводной быстрой зарядки - 55 Вт. Смартфон будет оснащен новой версией интерфейса MIUI 12.5 на базе Android 11.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".

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