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OPPO показала концепт уникального складного смартфона с размером дисплея до 7 дюймов

14 декабря 2020, 14:34




Китайская компания OPPO обнародовала собственный эскизный проект будущего складного смартфона. Было объявлено, что его разработка ведется совместно с японской дизайнерской студией Nendo.

Познакомившиеся с новой концепцией эксперты отмечают, что модель выглядит намного более интересной и технически совершенной, чем то, над чем работают другие компании, развивающие направление складных устройств. Отмечается, что OPPO ведет разработку не просто «телефона-слайдера», а действительно новой концепции складных трехкомпонентных моделей.

OPPO показала эскиз складного смартфона с размером дисплея до 7 дюймов

OPPO показала эскиз складного смартфона с размером дисплея до 7 дюймов


Благодаря складывающейся тройной конструкции, устройство легко уместить в сложенном состоянии в руке. Если сдвинуть одну секцию вверх, то открывается доступ к 1,5-дюймовому экрану. По оценкам экспертов, он достаточно компактный и вместительный, чтобы позволить проверять пришедшие уведомления, отвечать на телефонные звонки или запускать треки в музыкальном плеере.

OPPO показала эскиз складного смартфона с размером дисплея до 7 дюймов

OPPO показала эскиз складного смартфона с размером дисплея до 7 дюймов


Если раскрыть смартфон еще больше, сдвинув верхнюю секцию вверх, то получается смартфон с 3,15-дюймовым дисплеем. По утверждению разработчика, при таком форм-факторе идеально вести фотосъемку и играть в казуальные игры.

OPPO показала эскиз складного смартфона с размером дисплея до 7 дюймов


Когда смартфон разложен целиком, то в результате получится 7-дюймовая модель с тонкими рамками. В таком состоянии смартфон отличается от традиционных моделей, поскольку он сильно вытянут вдоль одной из сторон. Однако такой форм-фактор может оказаться удобным для многозадачной работы, а также просмотра снимков и фильмов в альбомной ориентации.

OPPO показала эскиз складного смартфона с размером дисплея до 7 дюймов


В комплект с концептуальной моделью OPPO входит также стилус. Его можно убрать в корпус телефона. На корпусе телефона расположены три камеры и светодиодная вспышка.

Хотя дизайн гаджета OPPO выглядит весьма впечатляющим, эксперты отмечают, что появление в продаже подобного устройства в ближайшее время невозможно. Потребуется несколько лет, прежде чем будут подготовлены необходимые технологии.

OPPO показала эскиз складного смартфона с размером дисплея до 7 дюймов


Компания OPPO не подтвердила подобной оценки, но и не отрицала, что до коммерческого дебюта придется ждать немало времени. Косвенным подтверждением является то, что не названа даже оценка характеристик будущей модели. В то же время компания уделила большое внимание ее дизайну.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".

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