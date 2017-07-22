Китайская компания OPPO обнародовала собственный эскизный проект будущего складного смартфона. Было объявлено, что его разработка ведется совместно с японской дизайнерской студией Nendo.
Познакомившиеся с новой концепцией эксперты отмечают, что модель выглядит намного более интересной и технически совершенной, чем то, над чем работают другие компании, развивающие направление складных устройств. Отмечается, что OPPO ведет разработку не просто «телефона-слайдера», а действительно новой концепции складных трехкомпонентных моделей.
Благодаря складывающейся тройной конструкции, устройство легко уместить в сложенном состоянии в руке. Если сдвинуть одну секцию вверх, то открывается доступ к 1,5-дюймовому экрану. По оценкам экспертов, он достаточно компактный и вместительный, чтобы позволить проверять пришедшие уведомления, отвечать на телефонные звонки или запускать треки в музыкальном плеере.
Если раскрыть смартфон еще больше, сдвинув верхнюю секцию вверх, то получается смартфон с 3,15-дюймовым дисплеем. По утверждению разработчика, при таком форм-факторе идеально вести фотосъемку и играть в казуальные игры.
Когда смартфон разложен целиком, то в результате получится 7-дюймовая модель с тонкими рамками. В таком состоянии смартфон отличается от традиционных моделей, поскольку он сильно вытянут вдоль одной из сторон. Однако такой форм-фактор может оказаться удобным для многозадачной работы, а также просмотра снимков и фильмов в альбомной ориентации.
В комплект с концептуальной моделью OPPO входит также стилус. Его можно убрать в корпус телефона. На корпусе телефона расположены три камеры и светодиодная вспышка.
Хотя дизайн гаджета OPPO выглядит весьма впечатляющим, эксперты отмечают, что появление в продаже подобного устройства в ближайшее время невозможно. Потребуется несколько лет, прежде чем будут подготовлены необходимые технологии.
Компания OPPO не подтвердила подобной оценки, но и не отрицала, что до коммерческого дебюта придется ждать немало времени. Косвенным подтверждением является то, что не названа даже оценка характеристик будущей модели. В то же время компания уделила большое внимание ее дизайну.
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