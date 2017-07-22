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Samsung создает зарядное устройство на 30 Вт для Galaxy S21

14 декабря 2020, 15:32




Согласно отчету, поступившему из Южной Кореи, Samsung, похоже, ведет разработку нового зарядного устройства мощностью 30 Вт для быстрой зарядки своих смартфонов.

Эту информацию следует рассматривать вместе с ранее появившимися сведениями, что Samsung уже имеет для своей линейки смартфонов Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra зарядное устройство на 25 Вт. Однако, как стало известно, в компании решили не включать его в комплект поставки на некоторых рынках. Такие зарядные устройства будут продавать там отдельно от смартфона.

Третья новость, которую следует принимать во внимание - это то, что в экосистеме Samsung уже есть зарядное устройство USB-PD на 45 Вт с PPS. Зачем в этой связи Samsung ведет разработку зарядного устройства на 30 Вт? Это выглядит совсем странно.

Samsung создает зарядное устройство на 30 Вт для Galaxy S21, но будет продавать его отдельно


По всей видимости, Samsung выстраивает новую экосистему для организации питания будущих смартфонов и других устройств, где блок зарядки будет рассматриваться как самостоятельный элемент.

В отчете также сообщается, что стилус S Pen можно будет использовать только с моделью Galaxy S21 Ultra, при этом стилус будет продаваться отдельно. В то же время компания собирается выпустить, как минимум, два официальных чехла для смартфона, в которых будут специальные слоты для хранения S Pen.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".

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