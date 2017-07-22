Согласно отчету, поступившему из Южной Кореи, Samsung, похоже, ведет разработку нового зарядного устройства мощностью 30 Вт для быстрой зарядки своих смартфонов.
Эту информацию следует рассматривать вместе с ранее появившимися сведениями, что Samsung уже имеет для своей линейки смартфонов Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra зарядное устройство на 25 Вт. Однако, как стало известно, в компании решили не включать его в комплект поставки на некоторых рынках. Такие зарядные устройства будут продавать там отдельно от смартфона.
Третья новость, которую следует принимать во внимание - это то, что в экосистеме Samsung уже есть зарядное устройство USB-PD на 45 Вт с PPS. Зачем в этой связи Samsung ведет разработку зарядного устройства на 30 Вт? Это выглядит совсем странно.
По всей видимости, Samsung выстраивает новую экосистему для организации питания будущих смартфонов и других устройств, где блок зарядки будет рассматриваться как самостоятельный элемент.
В отчете также сообщается, что стилус S Pen можно будет использовать только с моделью Galaxy S21 Ultra, при этом стилус будет продаваться отдельно. В то же время компания собирается выпустить, как минимум, два официальных чехла для смартфона, в которых будут специальные слоты для хранения S Pen.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".