Генеральный директор и президент компании STAR Labs Пранав Мистри, опубликовал твит, в котором сообщил, что искусственные ИИ-люди NEON не войдут в комплект поставки Galaxy S21 или каких-либо иных устройств Galaxy. Появление этого наиболее загадочного и многообещающего проекта 2020 года откладывается. Сам проект так и останется только проектом необычного и непонятного 2020 года.
Проект NEON был впервые представлен на выставке CES 2020 около года назад. Речь шла о таинственном и неоднозначном виртуальном помощнике, совсем не похожем на Siri, Алиса или другой аналогичный продукт. Разработчиком этого искусственного человека с признаками ИИ выступала компания STAR Labs, входящая в корпорацию Samsung.
Проект NEON вызвал больше вопросов, чем дал ответов. Он был представлен как искусственный человек и виртуальное существо, созданное с помощью вычислений. В результате появилось много информационного шума. NEON, казалось, генерировал ажиотаж вокруг себя. Все ожидали, что он должен вот-вот появиться. Но как продукт он так и не появился до сих пор.
Новая волна интереса к NEON стала набирать силу в прошлом месяце. Тогда ИИ привлек большое внимание со стороны пользователей смартфонов. Причиной появления новой волны стал твит Пранава Мистри, в котором генеральный директор заявил, что на его смартфоне работает тестовая версия NEON.
To clarify, NEON View is not coming for general public availability in near future. It is first targeted for B2B, as an API that integrates NEON's realtime conversation capability to mobile apps and web services. https://t.co/xbL8fp5Yn4pic.twitter.com/ltukntPEUN
Пранава Мистри отметил, что NEON - это независимый сервис, который станет доступнен в самом ближайшем будущем. Он также отметил, что на текущий момент сервисы NEON View API и NEON Frame нацелены исключительно на сегмент B2B (Business-to-Business).
Он также добавил, что потребители увидят их до Рождества.
Но как стало ясно теперь, NEON не станет частью экосистемы Galaxy S21, по крайней мере, в ближайшее время. Сообщается, что NEON не будет поставляться с S21 или другими устройствами Galaxy. Как независимый сервис, он станет доступен в 2021 году, но только для B2B через интеграцию View API и NEON Frame.
Согласно предыдущим заявлениям, компании смогут использовать NEON для создания интерактивных возможностей на основе искусственного интеллекта для своих клиентов. Эти аватары можно будет использовать в качестве персонажей для трансляции новостей. Клиенты должны получить возможность взаимодействовать с аватарами через свои смартфоны, возможно, из облака или подключившись к сервису.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".