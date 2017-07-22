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Искусственный люди NEON не станут частью будущего флагмана Galaxy S21

14 декабря 2020, 17:20




Генеральный директор и президент компании STAR Labs Пранав Мистри, опубликовал твит, в котором сообщил, что искусственные ИИ-люди NEON не войдут в комплект поставки Galaxy S21 или каких-либо иных устройств Galaxy. Появление этого наиболее загадочного и многообещающего проекта 2020 года откладывается. Сам проект так и останется только проектом необычного и непонятного 2020 года.

Искусственный AI-человек NEON не станет частью будущего флагмана Galaxy S21


Проект NEON был впервые представлен на выставке CES 2020 около года назад. Речь шла о таинственном и неоднозначном виртуальном помощнике, совсем не похожем на Siri, Алиса или другой аналогичный продукт. Разработчиком этого искусственного человека с признаками ИИ выступала компания STAR Labs, входящая в корпорацию Samsung.

Проект NEON вызвал больше вопросов, чем дал ответов. Он был представлен как искусственный человек и виртуальное существо, созданное с помощью вычислений. В результате появилось много информационного шума. NEON, казалось, генерировал ажиотаж вокруг себя. Все ожидали, что он должен вот-вот появиться. Но как продукт он так и не появился до сих пор.

Новая волна интереса к NEON стала набирать силу в прошлом месяце. Тогда ИИ привлек большое внимание со стороны пользователей смартфонов. Причиной появления новой волны стал твит Пранава Мистри, в котором генеральный директор заявил, что на его смартфоне работает тестовая версия NEON.



Пранава Мистри отметил, что NEON - это независимый сервис, который станет доступнен в самом ближайшем будущем. Он также отметил, что на текущий момент сервисы NEON View API и NEON Frame нацелены исключительно на сегмент B2B (Business-to-Business).

Он также добавил, что потребители увидят их до Рождества.

Но как стало ясно теперь, NEON не станет частью экосистемы Galaxy S21, по крайней мере, в ближайшее время. Сообщается, что NEON не будет поставляться с S21 или другими устройствами Galaxy. Как независимый сервис, он станет доступен в 2021 году, но только для B2B через интеграцию View API и NEON Frame.

Согласно предыдущим заявлениям, компании смогут использовать NEON для создания интерактивных возможностей на основе искусственного интеллекта для своих клиентов. Эти аватары можно будет использовать в качестве персонажей для трансляции новостей. Клиенты должны получить возможность взаимодействовать с аватарами через свои смартфоны, возможно, из облака или подключившись к сервису.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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