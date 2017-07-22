Готовящийся к выпуску процессор Intel Core i9-11900K 11-го поколения можно разогнать на одноядерных режимах до 5,30 ГГц. Информация об этом пришла от пользователя Harukaze5719, который собрал доступные данные по тактовым частотам и режимам для различных моделей настольных процессоров Core 11-го поколения «Rocket Lake-S».
Согласно опубликованной им таблице с данными, две старшие модели - Core i9-11900K и Core i7-11700K (преемник i7-10700K) - имеют по 8 ядер / 16 потоков. Похоже, что их главным отличием является допустимая граница по частоте работы и разгона. В зависимости от этих значений они делятся на модели.
Старший процессор i9-11900K предусматривает возможность разгона при одноядерной нагрузке до частоты 5,30 ГГц, а в режиме разгона всех ядер - до 4,80 ГГц. Младший процессор i7-11700K в одноядерных тестах может разгоняться до частот 5,00 ГГц, а в более «горячем», многоядерном тесте верхняя граница достигает 4,60 ГГц.
Следующий в линейке процессор Core i5 11-го поколения остался, как и его предшественник, 6-ядерным/12-поточным. По слухам, Intel собирается предложить две версии: модель Core i5-11600K будет поставляться с разблокированным множителем, а модель i5-11400 с заблокированным. У обеих моделей нет режима кратковременного разгона за пределы максимальной частоты Thermal Velocity Boost (TVB).
Модель i5-11600K может разгоняться до 4,90 ГГц на одноядерных тестах и до 4,70 ГГц на многоядерных. Вторая модель i5-11400 работает на немного более низких частотах: для одноядерных до 4,20 ГГц и для многоядерных тестов на 4,40 ГГц.
«Секретной» фичей Rocket Lake-S является появление новых процессорных ядер Cypress Cove, которые основаны на Ice Lake, а не Willow Cove. По данным Intel, они обеспечивают прирост IPC по сравнению с "Comet Lake" текущего поколения, исчисляемый десятками процентов. Они также используют улучшенный двухканальный контроллер памяти DDR4 со встроенной поддержкой DDR4-3200, поддерживают интерфейс PCI-Express Gen 4 и iGPU Gen12 Xe-LP.
Процессорные ядра Cypress Cove имеют новые функции Deep Learning Boost (DLBoost) и поддержку VNNI, которые должны значительно ускорить рабочие процессы с AI (AI DNN); а также поддерживают ограниченные инструкции AVX-512.
В процессорах 11-го поколения будет также предусмотрена поддержка интерфейса M.2 NVMe для ЦП, аналогичный AMD Ryzen.
Ожидается, что Intel выпустит свои первые процессоры Rocket Lake-S до второго квартала 2021 года.
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