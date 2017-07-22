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Synology анонсировал NAS-сервер нового поколения DS1821+

14 декабря 2020, 23:16




Synology анонсировала выпуск NAS-сервера нового поколения DS1821+. Он оснащен 8 отсеками и предназначен для высокопроизводительного управления и хранения больших объемов данных.

Модель DS1821+ - это второе устройство Synology серии Plus после DS1621+, поставляемое с мощным четырехъядерным процессором AMD Ryzen, обеспечивающий высокую производительность. По оценкам, она в два раза превышает показатели предыдущей модели, а также отличается ускоренным откликом в Synology Drive, Moments и других приложениях.

Synology анонсировал NAS-сервер нового поколения DS1821+


Для ускорения производительности произвольных операций для часто используемых данных в DS1821+ имеется встроенная поддержка двух дисков SSD-кэша Synology SNV3400 NVMe. Согласно оценкам, прирост производительности увеличивается в 20 и более раз.

Для повышения производительности сетевого подключения допускается установка в разъем PCIe дополнительной сетевой карты 10GbE2. Благодаря этому, скорость обмена может достигать 2312,97 Мбайт/с при последовательном чтении и 1149,89 Мбайт/с при последовательной записи.

Synology анонсировал NAS-сервер нового поколения DS1821+


Главное преимущество DS1821+ состоит в правильной организации возможностей хранения. Благодаря наличию восьми отсеков, модель отличается высокой гибкостью в выборе конфигураций.

DS1821+ позволяет использовать до 18 дисков, благодаря подключению двух модулей расширения DX5174. Используя Synology Hybrid Raid (SHR) на базе Synology DiskStation Manager (DSM), пользователи могут, помимо реализации привычных функций хранилища - JBOD/RAID 0/1/5/6/10, создавать также массивы с помощью дисков нестандартного размера. Это позволяет раскрыть весь потенциал хранилища как массива данных, обслуживать старые диски и исключает необходимость установки дисков одинаковой емкости для построения полноценного решения.

Добавить новый диск и расширить массив можно без лишних усилий, не прерывая работу служб и не выполняя длительные процессы вручную. RAID можно обновить с низкого уровня защиты до более высокого, например с SHR-1 (избыточность одного диска) до SHR-2 (избыточность двух дисков).

К традиционным функциям резервного копирования и восстановления модель DS1821+ добавляет централизованное резервное копирование с ПК и серверов на базе Windows и Linux, виртуальных машин в гипервизорах VMware и Hyper-V, а также SaaS-платформ Google Workspace и Microsoft 365.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор SSD-накопителя KIOXIA KXG60ZNV1T02. Рассматриваемый нами сегодня накопитель KIOXIA KXG60ZNV1T02 относится к серии XG6, официальное позиционирование которой весьма широко: от высокопроизводительных ноутбуков до игровых ПК и серверного применения. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тест SSD-накопителя KIOXIA KXG60ZNV1T02".

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