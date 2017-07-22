Synology анонсировала выпуск NAS-сервера нового поколения DS1821+. Он оснащен 8 отсеками и предназначен для высокопроизводительного управления и хранения больших объемов данных.
Модель DS1821+ - это второе устройство Synology серии Plus после DS1621+, поставляемое с мощным четырехъядерным процессором AMD Ryzen, обеспечивающий высокую производительность. По оценкам, она в два раза превышает показатели предыдущей модели, а также отличается ускоренным откликом в Synology Drive, Moments и других приложениях.
Для ускорения производительности произвольных операций для часто используемых данных в DS1821+ имеется встроенная поддержка двух дисков SSD-кэша Synology SNV3400 NVMe. Согласно оценкам, прирост производительности увеличивается в 20 и более раз.
Для повышения производительности сетевого подключения допускается установка в разъем PCIe дополнительной сетевой карты 10GbE2. Благодаря этому, скорость обмена может достигать 2312,97 Мбайт/с при последовательном чтении и 1149,89 Мбайт/с при последовательной записи.
Главное преимущество DS1821+ состоит в правильной организации возможностей хранения. Благодаря наличию восьми отсеков, модель отличается высокой гибкостью в выборе конфигураций.
DS1821+ позволяет использовать до 18 дисков, благодаря подключению двух модулей расширения DX5174. Используя Synology Hybrid Raid (SHR) на базе Synology DiskStation Manager (DSM), пользователи могут, помимо реализации привычных функций хранилища - JBOD/RAID 0/1/5/6/10, создавать также массивы с помощью дисков нестандартного размера. Это позволяет раскрыть весь потенциал хранилища как массива данных, обслуживать старые диски и исключает необходимость установки дисков одинаковой емкости для построения полноценного решения.
Добавить новый диск и расширить массив можно без лишних усилий, не прерывая работу служб и не выполняя длительные процессы вручную. RAID можно обновить с низкого уровня защиты до более высокого, например с SHR-1 (избыточность одного диска) до SHR-2 (избыточность двух дисков).
К традиционным функциям резервного копирования и восстановления модель DS1821+ добавляет централизованное резервное копирование с ПК и серверов на базе Windows и Linux, виртуальных машин в гипервизорах VMware и Hyper-V, а также SaaS-платформ Google Workspace и Microsoft 365.