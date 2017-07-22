Amazon объявил о запуске первого собственного роботакси - автономного транспортного средства оригинальной конструкции, созданного специально для автономного вождения в плотных городских условиях.
Отличительной особенностью новой разработки Amazon является ее оригинальность. В отличие от других компаний, создающих собственные модели роботакси на прототипе традиционных автомобилей, переделанных с учетом отсутствия водителя, но допускающих традиционное пилотирование, роботакси Amazon разработано иначе. Компания пошла по собственному пути, разработав модель «с нуля». Основу разработки Amazon составил проект стартапа Zoox, о приобретении которого Amazon объявил всего около шести месяцев назад. Этого времени оказалось достаточно, чтобы сегодня выпустить первый пилотный экземпляр.
Роботакси Amazon Zoox имеет длину всего 3,63 метра, что по меркам современных автомобилей выглядит довольно компактно. Такие габаритные размеры связаны в основном с отсутствием багажного отделения и переднего двигательного отсека. Пилотный экземпляр роботакси Zoox выглядит иначе. Его конструкция представляет собой, по сути, только салон для четырех пассажиров, которые сидят парами друг напротив друга. В нижней, напольной части автомобиля размещаются аккумуляторный отсек и электродвигатель.
Роботакси Amazon Zoox является полностью автономным устройством, которое приводится в движение за счет электрического двигателя. У Zoox ходовыми являются все четыре колеса, к каждому из них применяется рулевое управление. Каждое колесо подвижно и управляемо самостоятельно, может совершать движение в обоих направлениях, вперед и назад. У роботакси нет ни передней, ни задней стороны - оно может двигаться в любом направлении, а также может разворачиваться на месте. У машины также нет традиционного руля.
Несмотря на компактные размеры, роботакси Zoox может развивать скорость до 75 миль/ч (120 км/ч). Запас хода не сообщается, но известно, что емкости двух отдельных аккумуляторных батарей достаточно на 16 часов работы в городских условиях до последующей полной перезарядки. Фактически рассматривается модель применения, когда роботакси выходит на трассу и в течение рабочего дня работает автономно, потом возвращается и ставится на подзарядку.
Салон обеспечивает ряд уникальных функций безопасности. Они включают систему подушек безопасности, специально разработанную с учетом двунаправленной схемы движения такси. Все четыре сиденья имеют собственную систему защиту, эквивалентную пятизвездочному уровню защиты от столкновений в традиционном понимании.
Координацию движения на трассе обеспечивают четыре блока из камер, лидара и радарной системы, установленные в каждом углу конструкции роботакси. Каждая такая пара имеет угол обзора 270°. Теоретически такая схема должна обеспечить отсутствие слепых зон у автомобиля.
Сообщается, что пилотный экземпляр роботакси Amazon Zoox уже вышел и проходит полевые испытания в Калифорнии в городах Лас-Вегас, Сан-Франциско и Фостер-Сити.
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