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Apple iPhone 6s пережил падение из самолета с высоты 500 м и записал на видео свой полет

15 декабря 2020, 12:33




Смартфон iPhone 6 бразильского режиссёра Эрнесто Галиотто, занимающегося документальным кино, выпал из его рук во время облета побережья в штате Рио-де-Жанейро. Режиссер на секунду отвлекся от съемки и упустил порыв воздуха. Ветер вырвал включенный смартфон у него из рук и унес за пределы кабины.

Как сообщил бразильский портал Globo, Галиотто летал над пляжем в Кабо-Фриу для съемок одного из своих проектов. После того, как iPhone 6s покинул кабину самолета, создатель фильма предположил самое худшее: iPhone исчез навсегда.

Но Галиотто все-таки решил проверить местонахождение своего утерянного смартфона через приложение Apple Find My и обнаружил, что система до сих пор показывает, что он продолжает работать. Приложение указывало место, где находился аппарат. Вернувшись на землю, Галиотто отправился в гавань в поисках смартфона посреди пляжа.

Apple iPhone 6s пережил падение с высоты 500 м из самолета и даже записал на видео свой полет


Когда он добрался до места, его ожидал еще больший сюрприз: устройство осталось целым и почти не имело повреждений на корпусе. Смартфон почти не пострадал, повреждения получила лишь защитная плёнка экрана.

Apple iPhone 6s пережил падение с высоты 500 м из самолета и даже записал на видео свой полет


Хотя на телефоне было несколько мелких царапин, они практически не влияли на его работоспособность. Кроме обычной защитной пленки для экрана и обычного силиконового чехла, смартфон не имел других средств защиты.

Как выразился позднее Галиотто, «кому-то расскажете, они не поверят».

Сохранилось даже видео с падающего телефона.

Apple iPhone 6s пережил падение с высоты 500 м из самолета и даже записал на видео свой полет




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".

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