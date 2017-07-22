Смартфон iPhone 6 бразильского режиссёра Эрнесто Галиотто, занимающегося документальным кино, выпал из его рук во время облета побережья в штате Рио-де-Жанейро. Режиссер на секунду отвлекся от съемки и упустил порыв воздуха. Ветер вырвал включенный смартфон у него из рук и унес за пределы кабины.
Как сообщил бразильский портал Globo, Галиотто летал над пляжем в Кабо-Фриу для съемок одного из своих проектов. После того, как iPhone 6s покинул кабину самолета, создатель фильма предположил самое худшее: iPhone исчез навсегда.
Но Галиотто все-таки решил проверить местонахождение своего утерянного смартфона через приложение Apple Find My и обнаружил, что система до сих пор показывает, что он продолжает работать. Приложение указывало место, где находился аппарат. Вернувшись на землю, Галиотто отправился в гавань в поисках смартфона посреди пляжа.
Когда он добрался до места, его ожидал еще больший сюрприз: устройство осталось целым и почти не имело повреждений на корпусе. Смартфон почти не пострадал, повреждения получила лишь защитная плёнка экрана.
Хотя на телефоне было несколько мелких царапин, они практически не влияли на его работоспособность. Кроме обычной защитной пленки для экрана и обычного силиконового чехла, смартфон не имел других средств защиты.
Как выразился позднее Галиотто, «кому-то расскажете, они не поверят».
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