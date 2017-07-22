Xiaomi анонсировала новую модель электронной книги Mi Reader Pro, которая придет на смену предыдущей модели Mi Reader, представленной в прошлом году.
Новая модель отличается большим 7,8-дюймовым (1872х1404 пикселей) плоским дисплеем e-Ink и плотностью пикселей 330 PPI. Для чтения применяется 24-уровневая регулируемая светодиодная подсветка с возможностью настройки цветового тона от холодного до теплого. Благодаря этому, можно переходить от дневного режима чтения к комфортному ночному режиму. Экран имеет антибликовое покрытие.
Электронная книга отличается небольшим весом 251 г. Книга легко держится в руке, ее вполне комфортно можно удерживать одной рукой. Толщина гаджета составляет всего 7 мм.
Аппаратная оснастка представлена 4-ядерным процессором с двухдиапазонной поддержкой Wi-Fi и Bluetooth 5.0. Рабочей системой является Android 8.1 Oreo.
Объем оперативной памяти гаджета составляет 2 Гбайт, размер основного хранилища - 32 Гбайт. С учетом малого размера файлов для электронных книг этого объема вполне достаточно, чтобы уместить в основном хранилище тысячи электронных изданий. Поддерживаемые форматы электронных книг - .txt, .epub, .pdf и документы Office.
Имеется встроенный аппаратный контроллер EPDC, который позволяет плавно перелистывать страницы, не потребляя слишком много энергии.
Электронная книжка поддерживает голосовой поиск, позволяет автоматически отыскивать ключевые слова. Благодаря этому, набор текста, поиск и чтение сильно упрощаются.
Поддерживается хранение файлов в облаке Baidu, чтение мессенджера WeChat, работа с облаком в многоэкранном режиме, а также вход и загрузка системы в один клик.
Гаджет оснащен аккумулятором емкостью 3200 мАч с зарядкой по кабелю Type-C. При полной зарядке последующее применение гаджета в режиме ожидания доходит до 70 дней.
Xiaomi Mi Reader Pro поставляется в черном цвете по цене 167 долларов. (12 300 руб.).
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