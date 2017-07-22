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Apple ведет разработку собственного модема 5G

15 декабря 2020, 15:55




Старший вице-президент Apple по аппаратным разработкам Джонни Сроуджи (Johny Srouji) подтвердил, что компания ведет разработку своего первого модема, который будет поддерживать технологии 5G.

«В этом году мы начали разработку своего первого модема для сотовых сетей, которые ведутся исключительно собственными силами отдела аппаратных разработок Apple. Его выпуск обеспечит компании еще один важный стратегический переход на новый уровень», - отметил Сроуджи.

То, что в Apple решили заниматься этим направлением, стало ясно еще в прошлом году. Тогда было приобретено подразделение Intel по производству модемов 5G. Тогда же стало ясно, почему Apple намерена двигаться в этом направлении, а также по какой причине.

Apple ведет разработку собственного модема 5G


Ожидается, что в течение следующих нескольких лет Apple перейдет на собственные вычислительные и графические процессоры. По этой причине компания уже сейчас ведет разработку чипов серии W и H, которые будут служить контроллерами для подключения по Bluetooth и Wi-Fi. Появление в этой связке модема 5G смотрится вполне очевидным продолжением. В результате Apple сможет выпускать чипы всех трех типов.

В этой связи необходимо отметить, что в прошлом году Apple подписала шестилетнее патентное соглашение с Qualcomm на использование модемов этой компании. Это не означает, что появление модема Apple будет непременно отложено до 2025 года. В мире проводят сложные патентно-лицензионные сделки, они являются нормой на рынке смартфонов. Они позволят Apple выстроить условия, разрешающие ей поставки на рынок устройств с собственным модемом, используя при этом модем Qualcomm в других собственных продуктах. Эти правила закрепляются в действующем патентном соглашении с Qualcomm. Его наличие позволит Apple сделать такие поставки легальными.

В настоящее время Apple занимается переводом своих продуктовых линеек на архитектуру ARM. Этот процесс займет не менее 12-24 месяцев. Появление собственного модема может затянуться до 2023 или 2024 года. Это обоснованные сроки, потому что создание сотового модема считается действительно сложной задачей.

О состоянии дел по разработке модема Intel 5G до того момента, когда это подразделение было куплено Apple, известно совсем немного. Тем не менее понятно, что работы ведутся не с нуля. Поэтому у компании очевидно есть предсказуемый план выхода на рынок.



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