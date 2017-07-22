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HARMAN анонсировала наушники JBL CLUB PRO+ TWS с эталонным звуком и шумоподавлением

15 декабря 2020, 17:00




Компания HARMAN, входящая в Samsung Electronics, анонсировала в России пополнение в своей линейки наушников Club. Новинкой серии стала новая беспроводная модель JBL CLUB PRO+ TWS.

Разработчики создавали модель для полного погружения в музыку, без всяких допущений и компромиссов в отношении потери качества. Учитывались мнения гастролирующих артистов, которые делились своей оценкой качества звучания и эффективности шумоподавления. «Теперь вы сами выбираете, насколько глубоко хотите погрузиться в музыку», - отметил при анонсе Евгений Конов, генеральный директор HARMAN Россия, обращая внимание на глубокую проработку басов и четкость верхних звуков у новой модели.

наушники JBL CLUB PRO+ TWS


За фирменное звучание JBL отвечают 6,8-мм драйверы. Они поддерживают воспроизведение звука в частотном диапазоне от 10 Гц до 20 кГц. Разработчик подготовил несколько пресетов от всемирно известных диджеев. Их можно настроить, используя эквалайзер, загрузив через бесплатное приложение My JBL Headphones на iOS или Android платформе.

наушники JBL CLUB PRO+ TWS


JBL CLUB PRO+ TWS - это первая модель бренда, у которой реализована активная модель шумоподавления. В зависимости от ситуации и предпочтений пользователь может выбрать любой из трех режимов: 1) режим NC для полного подавления шумов; 2) режим Ambient Aware, который позволяет слышать самые громкие звуки вокруг; и 3) режим TalkThru, который позволит общаться с окружающими, не снимая наушников.

наушники JBL CLUB PRO+ TWS


В комплект входят три комплекта амбушюр, которые позволят подобрать для себя максимально комфортную посадку.

Управление наушниками осуществляется за счёт сенсорных панелей на корпусах. Доступен также вызов голосового помощника от Google или Amazon.

На каждом вкладыше имеются по три встроенных микрофона, которые отвечают не только за шумоподавление, но и кристально чистые звонки.

наушники JBL CLUB PRO+ TWS


Аккумулятор рассчитан на 8 ч беспрерывной работы (до 6 с активированным шумоподавлением). Если необходимо прослушивание в течение 24 ч, то пригодится зарядный кейс. Функция быстрой зарядки работает через вход USB Type-C или по беспроводному стандарту Qi. Достаточно всего 10 минут, чтобы продлить работу гаджета на час. Для полного восстановления заряда требуется 2 часа. Интересна функция Dual Connect + Sync. Она позволяет использовать для разговора только один наушник, в то время как второй будет находиться в чехле на зарядке.

наушники JBL CLUB PRO+ TWS


JBL CLUB PRO+ TWS представлены в стильном тёмном исполнении по рекомендованной розничной цене 12 990 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших мониторов для игр. Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

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