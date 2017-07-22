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Видеокарта EMTEK GeForce RTX 3070 поставляется с уникальным 12-контактным разъемом питания

15 декабря 2020, 19:08




Южнокорейская компания EMTEK, уже 10 лет занимающаяся выпуском видеокарт в премиальном сегменте под брендами EMTEK HV или XENON, выпустила «новогодний» подарок - новую видеокарту Emtek GeForce RTX 3070 в серии Miracle. Серия Miracle была открыта два года назад с выпуска моделей на базе GeForce RTX 20. В настоящее время она рассматривается как линейка, ориентированная на бюджетных покупателей.

Модель EMTEK RTX 3070 Miracle выполнена в дизайне с двумя вентиляторами и шириной на три слота. Цветовая гамма видеокарты выдержана в черных тонах. С задней стороны расположена металлическая панель-радиатор, полностью закрывающую поверхность платы. Производитель не публикует снимков со стороны задней панели, поэтому добавить что-то еще трудно.

Видеокарта EMTEK GeForce RTX 3070


Главный вопрос: А в чем собственно новостной повод, чтобы сообщать о выпуске еще одной видеокарты? Модель RTX 3070 MIRACLE имеет одну уникальную особенность, которая отличает ее от большинства других видеокарт серии RTX 30, с которыми приходилось сталкиваться до сих пор. У этой модели используется 12-контактный разъем питания, что делает эту видеокарту необычной.

На текущий момент времени экспертам Videocardz, которые опубликовали этот материал, известна только одна модель, оснащенная похожим 12-контактным разъемом питания. Это - модель ASUS RTX 3070 EKWB. По сути она представляет собой эталонную (референсную) плату NVIDIA, для которой установлен специальный водяной кулер.

Эксперты Videocardz высказывают предположение, что видеокарта Emtek RTX 3070 MIRACLE, вероятно, также будет использовать дизайн эталонной платы NVIDIA, но поставляется, как можно видеть, с воздушным охлаждением, выполненным по индивидуальному дизайну.

Есть, правда, свои особенности: разъем питания расположен в наименее удобном месте, а именно, прямо по центру между логотипами Miracle и GeForce RTX. Из-за этого могут возникнуть трудности с прокладкой кабеля питания. Но скорей всего южнокорейские разработчики предусмотрели, чтобы проблема имела решение.

Видеокарта Emtek RTX 3070 Miracle имеет уже фабричный разгон до 1725 МГц. При таком умеренном разгоне не требует принимать специальных мер для рассеивания тепла. Поэтому в BIOS у карты выставлено стандартное значение 220 Вт.

Видеокарта будет продаваться исключительно на южнокорейском рынке, поэтому было бы чудом, если покупатели в России увидят ее где-нибудь у себя дома. Но в век пандемии и электронной торговли закупить в Корее и получить по почте тоже не составляет большого труда.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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