Компания NVIDIA объявила о доступности открытой облачной платформы NVIDIA Omniverse и возможности загрузки открытой бета-версии со страницы Omniverse.
Анонс платформы состоялся в октябре на GTC 2020. Было объявлено, что новая платформа позволит разработчикам, дизайнерам, художникам работать совместно по различным творческим направлениям, включая проекты, связанные с реализацией замыслов в стиле фотореализма и для 3D-моделирования. Тогда же было объявлено, что платформа станет доступной для загрузки позднее осенью.
NVIDIA Omniverse - это открытая облачная платформа, которая дает возможность создателям, инженерам и исследователям сотрудничать в виртуальных мирах. NVIDIA использует для этого термин «Метавселенная», который был введен американским писателем-фантастом Нилом Стивенсоном.
Цель работы через NVIDIA Omniverse - это ускорять рабочие процессы проектирования и моделирования и помогать участникам процесса проектирования совместно работать в реальном времени над проектами фотореалистичного качества.
Сообщается, что платформа NVIDIA Omniverse способна помочь повысить эффективность, продуктивность и гибкость, поскольку команды из одной комнаты и из любой точки мира могут войти в Omniverse и вместе работать над проектами, требующими достижения фотореалистичного рендеринга в реальном времени.
В рамках открытой бета-версии NVIDIA выпустила несколько приложений Omniverse. Это - Omniverse View для специалистов в области архитектуры, проектирования и строительства; Omniverse Create для дизайнеров, создателей контента и специалистов в области медиа, развлечений и разработки продукции; Omniverse Kaolin для экспертов в области глубокого обучения.
В скором будущем (в начале следующего года) NVIDIA собирается дополнить список рядом новых инструментов: приложением Omniverse Audio2Face для лицевой анимации на базе ИИ; приложением Omniverse Machinima для геймеров на платформе GeForce RTX; и приложением Isaac Sim 2021.1 для разработки роботов.
Впрочем, NVIDIA Omniverse - это не просто общедоступный портал для совместной работы над проектами. Ключевая особенность Omniverse состоит в том, что доступ к «Метавселенной» реализуется через большую группу совместимых приложений. В их число входят: Autodesk Maya и Revit, Adobe Photoshop, Substance Designer, Substance Painter, McNeel Rhino, Trimble SketchUp и Epic Unreal Engine. Многие другие находятся в разработке, в том числе для Blender, Houdini, 3ds Max и Motion Builder.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".