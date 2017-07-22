Компания Qualcomm анонсировала новый чипсет Snapdragon 678, который придет на смену прежней модели Snapdragon 675, появившейся в 2018 году. Основные улучшения нового чипсета связаны с прежде всего появлением новых инструментов для работы с фотоснимками, новых интерфейсных функций, увеличением продолжительности работы от батареи и др.
Qualcomm Snapdragon 678 - это 8-ядерный процессор, выпускаемый на базе 11-нм техпроцесса LLP (Low Power Plus). Этот техпроцесс 11LPP впервые был применен в 2017 году и стал результатом масштабирования предыдущей технологии 14LPP. Новое поколение технологий дало 15% прирост производительности и 10% сокращение площади чипа при сохранении прежнего уровне энергопотребления.
Согласно официальным данным, новый чип Qualcomm Snapdragon 678 станет еще немного быстрей своего предшественника. Это будет достигнуто за счет роста тактовой частоты с 2,0 ГГц на Snapdragon 675 до 2,2 ГГц, на которой работает процессор Kryo 460. Графический процессор на Snapdragon 678 остался прежний - Adreno 612, хотя со слов Qualcomm, он увеличил свою производительность.
Внутри Kryo 460 представлены полу-кастомные ARM-ядра, типичные для других моделей Snapdragon: два высокопроизводительных ядра Cortex A76, работающие на тактовой частоте до 2,2 ГГц, и ядра Cortex A55.
Согласно спецификации, Qualcomm Snapdragon 678 поддерживает отображение до FHD+ с максимальным разрешением 2520х1080 пикселей при 10-битной глубине цвета. Для работы с датчиками камер применяется 14-разрядный процессорный блок ISP Qualcomm Spectra 250L. Его возможностей достаточно для обслуживания камеры с разрешением до 192 Мп. При подключении алгоритма MFNR, выполняющего понижение уровня шума для потока кадров, этот чип способен обрабатывать данные одного/сдвоенного сенсора с разрешением до 25/16 Мп.
Большой интерес представляет движок Qualcomm AI 3-го поколения. Он поддерживает различные функции обработки изображений, такие как «портретный режим», «слабое освещение», «точная автофокусировка», «видео 4K со скоростью 30 кадр/сек», «5-кратный оптический зум», «замедленная съемка» (до 1080p при 120 кадр/сек) и другие. Новый механизм поддерживает также кодировку HEVC (высокоэффективное кодирование видео) и ускоренное EIS.
Что касается графического процессора Adreno 612, то в целом он похож на предшественника, но новая модель оптимизирована для игровых программ, в числе которых Unity, Messiah, NeoX и Unreal Engine 4, а также ряд других популярных игр.
В арсенале SD678 сохранился прежний модем X12 LTE. Как понятно из названия, он не поддерживает 5G, однако способен обеспечить пиковую загрузку данных на скоростях до 600 Мбит/с и пиковую отправку на скоростях до 150 Мбит/с. Имеется поддержка Dual-SIM VoLTE и агрегации нисходящих каналов 3x20MHz.
Среди подключений к беспроводным сетям представлены Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC, Beidou, Galileo, ГЛОНАСС, GPS, QZSS, SBAS. Имеется поддержка портов USB-C вместе с USB-3.1.
Среди остальных возможностей следует упомянуть о доступности до 8 Гбайт для оперативной памяти DDR4 с частотой 1866 МГц, воспроизведении видео с разрешением до 4K с HEVC, поддержке кодека AVC, Qualcomm aptX, aptX HD Audio. Допускается воспроизведение аудио с мощностью до 4 Вт. Реализована технология быстрой зарядки Quick Charge 4+ и многое другое.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".