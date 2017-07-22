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Qualcomm анонсировала новый чипсет Snapdragon 678

15 декабря 2020, 22:26




Компания Qualcomm анонсировала новый чипсет Snapdragon 678, который придет на смену прежней модели Snapdragon 675, появившейся в 2018 году. Основные улучшения нового чипсета связаны с прежде всего появлением новых инструментов для работы с фотоснимками, новых интерфейсных функций, увеличением продолжительности работы от батареи и др.

Qualcomm Snapdragon 678 - это 8-ядерный процессор, выпускаемый на базе 11-нм техпроцесса LLP (Low Power Plus). Этот техпроцесс 11LPP впервые был применен в 2017 году и стал результатом масштабирования предыдущей технологии 14LPP. Новое поколение технологий дало 15% прирост производительности и 10% сокращение площади чипа при сохранении прежнего уровне энергопотребления.

Qualcomm анонсировала новый чипсет Snapdragon 678


Согласно официальным данным, новый чип Qualcomm Snapdragon 678 станет еще немного быстрей своего предшественника. Это будет достигнуто за счет роста тактовой частоты с 2,0 ГГц на Snapdragon 675 до 2,2 ГГц, на которой работает процессор Kryo 460. Графический процессор на Snapdragon 678 остался прежний - Adreno 612, хотя со слов Qualcomm, он увеличил свою производительность.

Внутри Kryo 460 представлены полу-кастомные ARM-ядра, типичные для других моделей Snapdragon: два высокопроизводительных ядра Cortex A76, работающие на тактовой частоте до 2,2 ГГц, и ядра Cortex A55.

Согласно спецификации, Qualcomm Snapdragon 678 поддерживает отображение до FHD+ с максимальным разрешением 2520х1080 пикселей при 10-битной глубине цвета. Для работы с датчиками камер применяется 14-разрядный процессорный блок ISP Qualcomm Spectra 250L. Его возможностей достаточно для обслуживания камеры с разрешением до 192 Мп. При подключении алгоритма MFNR, выполняющего понижение уровня шума для потока кадров, этот чип способен обрабатывать данные одного/сдвоенного сенсора с разрешением до 25/16 Мп.

Большой интерес представляет движок Qualcomm AI 3-го поколения. Он поддерживает различные функции обработки изображений, такие как «портретный режим», «слабое освещение», «точная автофокусировка», «видео 4K со скоростью 30 кадр/сек», «5-кратный оптический зум», «замедленная съемка» (до 1080p при 120 кадр/сек) и другие. Новый механизм поддерживает также кодировку HEVC (высокоэффективное кодирование видео) и ускоренное EIS.

Что касается графического процессора Adreno 612, то в целом он похож на предшественника, но новая модель оптимизирована для игровых программ, в числе которых Unity, Messiah, NeoX и Unreal Engine 4, а также ряд других популярных игр.

В арсенале SD678 сохранился прежний модем X12 LTE. Как понятно из названия, он не поддерживает 5G, однако способен обеспечить пиковую загрузку данных на скоростях до 600 Мбит/с и пиковую отправку на скоростях до 150 Мбит/с. Имеется поддержка Dual-SIM VoLTE и агрегации нисходящих каналов 3x20MHz.

Среди подключений к беспроводным сетям представлены Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC, Beidou, Galileo, ГЛОНАСС, GPS, QZSS, SBAS. Имеется поддержка портов USB-C вместе с USB-3.1.

Среди остальных возможностей следует упомянуть о доступности до 8 Гбайт для оперативной памяти DDR4 с частотой 1866 МГц, воспроизведении видео с разрешением до 4K с HEVC, поддержке кодека AVC, Qualcomm aptX, aptX HD Audio. Допускается воспроизведение аудио с мощностью до 4 Вт. Реализована технология быстрой зарядки Quick Charge 4+ и многое другое.



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