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Новый флагман iQOO 7 оснастят сверхмощной быстрой зарядкой на 120 Вт

16 декабря 2020, 09:08




В базе данных китайского регулятора 3C появилась информация о таинственном смартфоне с поддержкой 5G и функцией быстрой зарядку мощностью 120 Вт. Эксперты местного рынка предположили, что это устройство может являться флагманским iQOO 7, появление которого ожидают в начале 2021 года.

Согласно опубликованным сведениям, за компанией Vivo Mobile Communications Co. Ltd числится новый телефон с поддержкой 5G, предназначенный для китайского рынка. Номер модели устройства - V2049A, Для него полагается зарядное устройство с номером модели V12060L0C0-CN.

Будущий флагман iQOO 7 будет оснащен сверхмощной быстрой зарядкой на 120 Вт


Это новое зарядное устройство поддерживает следующие режимы зарядки: 9В/2А, 11В/2А, 11В/3А, 20В/5А и 20В/6А. Следовательно, отмеченный смартфон V2049A, вероятно, будет поддерживать и самый «быстрый» режим зарядки - до 120 Вт.

Хотя в списке нет прямого обозначения, что этот аппарат относится к бренду iQOO, известный китайский эксперт, опубликовавший эту информацию, предположил, что этим устройством может быть именно iQOO 7.

Это уже не первый случай, когда телефоны iQOO появляются с зарядным устройством V12060L0C0-CN мощностью 120 Вт. Один из недавних примеров - модель IQOO 5 Pro, которая дебютировала в августе - она также поддерживала сверхбыструю зарядку на 120 Вт. Тогда, со слов представителя компании Vivo, стало известно, что зарядное устройство на 120 Вт способно полностью зарядить аккумулятор iQOO 5 Pro емкостью 4000 мАч всего за 15 минут.

Будущий флагман iQOO 7 будет оснащен сверхмощной быстрой зарядкой на 120 Вт

iQOO 5 Pro


Информатор, который обратил внимание на новое устройство в листинге 3C, поделился также и некоторыми подробностями об ожидаемом флагмане iQOO. С его слов, гаджет будет оснащен мобильным чипсетом Snapdragon 888. У его предшественника IQOO 5 Pro имелся дисплей с изогнутыми краями - преемник же, скорее всего, плучит плоский экран. С его слов, батарея будет иметь немного большую емкость по сравнению с iQOO 5 Pro.

Остальные характеристики iQOO 7 могут быть такими же, как у iQOO 5 Pro: основная камера на 50 Мп в блоке из трех камер и 16 Мп камера для селфи. Аппарат может поставляться с предустановленной ОС Android 11 с интерфейсом iQOO UI / Origin.



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