То, что iPhone с подключенным зарядным устройством является электрическим прибором, требующим повышенной осторожности при обращении, написано в любом руководстве к смартфону. К сожалению, не все читают руководства, и тем более не все исполняют их требования. То, что несоблюдение правил превращает смартфон в опасное для жизни устройство, доказала очередная смерть в России.
Инцидент произошел с россиянкой из Архангельска, 24-летней Олесей Семеновой, которая уронила iPhone 8 с подключенной зарядкой в ванну. Позднее медработники подтвердили, что г-жа Семенова, которая работала в магазине одежды, умерла в ванне, и что ее iPhone 8 упал в воду, когда был подключен к сети.
«Я кричала, трясла ее, но она была бледной, не дышала и не подавала никаких признаков жизни, - рассказала ее соседка по комнате Дарья оператору службы экстренной помощи. - Мне было очень страшно. Когда я прикоснулся к ней, меня ударило током». Она добавила, что нашла iPhone 8, принадлежавший Олесе Семеновой, в воде, и он все еще заряжался.
Отмечается, что раньше потерпевшая ни раз постила снимки со своего смартфона, находясь в ванной.
МЧС России выступило с предупреждением после трагедии, которая стала последней из целого ряда подобных смертельных случаев в стране. «Трагедия еще раз напоминает нам о несовместимости воды и подключенного к сети электроприбора... Это относится к любому мобильному устройству».
«Если смартфон упадет в воду, самое страшное, что может случиться - он поломается. Но когда он подключен к сети, последствия налицо» - напомнило МЧС.
Как показывает статистика, подобные случаи не единичны. Например, в августе этого года в Москве от удара током в ванне умерла 15-летняя русская школьница Анна К. В прошлом году 26-летняя Лилия Новикова, всемирно известная звезда игры в покер, была убита током в своей ванной комнате. Несмотря на высшее инженерное образование в ведущем российском университете, она умерла дома одна от неумелого обращения с электроприбором.
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