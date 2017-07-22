РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Россиянка доказала, что iPhone с подключенной зарядкой опасен для жизни

16 декабря 2020, 11:02




То, что iPhone с подключенным зарядным устройством является электрическим прибором, требующим повышенной осторожности при обращении, написано в любом руководстве к смартфону. К сожалению, не все читают руководства, и тем более не все исполняют их требования. То, что несоблюдение правил превращает смартфон в опасное для жизни устройство, доказала очередная смерть в России.

Инцидент произошел с россиянкой из Архангельска, 24-летней Олесей Семеновой, которая уронила iPhone 8 с подключенной зарядкой в ванну. Позднее медработники подтвердили, что г-жа Семенова, которая работала в магазине одежды, умерла в ванне, и что ее iPhone 8 упал в воду, когда был подключен к сети.

«Я кричала, трясла ее, но она была бледной, не дышала и не подавала никаких признаков жизни, - рассказала ее соседка по комнате Дарья оператору службы экстренной помощи. - Мне было очень страшно. Когда я прикоснулся к ней, меня ударило током». Она добавила, что нашла iPhone 8, принадлежавший Олесе Семеновой, в воде, и он все еще заряжался.

Отмечается, что раньше потерпевшая ни раз постила снимки со своего смартфона, находясь в ванной.

Россиянка доказала, что iPhone с подключенной зарядкой опасен для жизни


МЧС России выступило с предупреждением после трагедии, которая стала последней из целого ряда подобных смертельных случаев в стране. «Трагедия еще раз напоминает нам о несовместимости воды и подключенного к сети электроприбора... Это относится к любому мобильному устройству».

«Если смартфон упадет в воду, самое страшное, что может случиться - он поломается. Но когда он подключен к сети, последствия налицо» - напомнило МЧС.

Россиянка доказала, что iPhone с подключенной зарядкой опасен для жизни


Как показывает статистика, подобные случаи не единичны. Например, в августе этого года в Москве от удара током в ванне умерла 15-летняя русская школьница Анна К. В прошлом году 26-летняя Лилия Новикова, всемирно известная звезда игры в покер, была убита током в своей ванной комнате. Несмотря на высшее инженерное образование в ведущем российском университете, она умерла дома одна от неумелого обращения с электроприбором.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".

Читайте также:

  • Будущий флагман iQOO 7 будет оснащен сверхмощной быстрой зарядкой на 120 Вт
  • Apple iPhone 6s пережил падение из самолета с высоты 500 м и записал на видео свой полет
  • OPPO показала эскиз складного смартфона с размером дисплея до 7 дюймов
  • Первый флагман Xiaomi Mi 11 на новом чипе Snapdragon 888 выйдет уже в этом году - 29 декабря
  • OPPO обновила линейку Reno двумя моделями - Reno5 5G и Reno5 Pro 5G

    • следующая новость
    Apple запатентовала боковой Touch ID и скрытую поддержку селфи-камеры для Apple Watch

    предыдущая новость
    Новый флагман iQOO 7 оснастят сверхмощной быстрой зарядкой на 120 Вт

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший блок питания: текущий анализ рынка Лучший SSD: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка
    Лучший блок питания Лучший SSD Главные новости за неделю Лучший процессорный кулер Лучшая оперативная память
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    16 декабря, 2020

    TEAMGROUP выпустила инженерные образцы модулей памяти нового поколения DDR5 потребительского класса

    Google приобрела Neverware - разработчика ОС CloudReady на базе Google Chromium

    ЕС готовится ввести законы о цифровых рынках и цифровых услугах

    Microsoft подала заявку на регистрацию торговой марки DeepSpeed

    NVIDIA представила новые ускорители RTX A6000 для профессиональных рабочих станций

    Исследователи DxOMark отдали предпочтение Exynos-модели Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

    Apple запатентовала боковой Touch ID и скрытую поддержку селфи-камеры для Apple Watch

    Россиянка доказала, что iPhone с подключенной зарядкой опасен для жизни

    Новый флагман iQOO 7 оснастят сверхмощной быстрой зарядкой на 120 Вт

    15 декабря, 2020

    Qualcomm анонсировала новый чипсет Snapdragon 678

    «Метавселенная» NVIDIA Omniverse раскрыла свои врата

    Видеокарта EMTEK GeForce RTX 3070 поставляется с уникальным 12-контактным разъемом питания

    HARMAN анонсировала наушники JBL CLUB PRO+ TWS с эталонным звуком и шумоподавлением

    Apple ведет разработку собственного модема 5G

    Xiaomi анонсировала 7,8-дюймовую электронную книгу Mi Reader Pro с e-Ink экраном 300 PPI

    Apple iPhone 6s пережил падение из самолета с высоты 500 м и записал на видео свой полет

    Роботакси Amazon Zoox вышло на пилотные испытания в Калифорнии

    14 декабря, 2020

    Synology анонсировал NAS-сервер нового поколения DS1821+

    Intel Core i9-11900K Rocket Lake можно разогнать до 5,30 ГГц

    Искусственный люди NEON не станут частью будущего флагмана Galaxy S21

    ССЫЛКИ